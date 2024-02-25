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Львам следует прислушаться к мудрым советам, а Скорпионам стоит продемонстрировать проактивность: гороскоп по картам Таро на 25 февраля 2024 года.

Львам следует прислушаться к мудрым советам, а Скорпионам стоит продемонстрировать проактивность: гороскоп по картам Таро на 25 февраля 2024 года.

Карты Таро позволяют больше понять себя.

Карты Таро позволяют лучше себя чувствовать.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 25 февраля 2024   года рассказывает, что Девам следует искать партнеров, а Весам нужно проявить силу.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 25 февраля 2024 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Паж мечей"

Впереди – испытание, но вы справитесь. В отношениях не стоит оскорблять партнера. Действуйте активно на работе.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Пятерка пентаклей"

Будет тяжело. В любви возможны образы друг на друга. На работе лучше иметь запасы денег.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Семерка кубков"

Определитесь с тем, что вы желаете. В любви не ищите приключений. На работе не рассказывайте о своих эмоциях.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Четверка мечей"

Иногда следует брать паузу. В отношениях скрывайте ваши чувства. В движении по карьерной лестнице лучше сделать перерыв.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Король кубков"

Чувства не дают вам покоя. В любви прислушивайтесь к мудрому совету. Действуйте активно на работе.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Двойка кубков"

Ищите партнеров. В отношениях ищите не только партнера или партнершу, но и единомышленника. На работе не следует сразу браться за большой проект.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Сила"

Действуйте и побеждайте. В отношениях продемонстрируйте характер. А в рабочих вопросах пришло время для профессионализма.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Четверка жезлов"

Ищите партнеров. В отношениях действуйте "с огоньком". На работе пришло хорошее время, чтобы продемонстрировать проактивность.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Влюбленные"

Вы должны сделать выбор, поэтому помните о последствиях. В отношениях добавьте огня. А на работе ищите партнеров.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Десятка кубков"

Наслаждайтесь тем, что у вас есть. В отношениях ожидайте улучшения. А на работе не стоит рассказывать об отношениях.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Влюбленные"

В движении друг к другу надейтесь на лучшее. Растворитесь в любви. На работе нужно будет сделать выбор.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Двойка мечей"

Вы знаете, что делать, но не хотите действовать. У любви может быть больно. Докажите, что имеете силу на работе.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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