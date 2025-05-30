Львам следует сфокусироваться, а Весам нужно добавить гармонии: астрологический прогноз на рунах на 30 мая 2025 года

Руны / © ТСН

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Руны — это символы силы, говорящие из глубин времени. Они не навязывают решений, а мягко указывают направление, к которому стремится душа.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Овен (21 марта – 19 апреля)

«Наутиз»

Вызовы – не случайность. То, что сегодня останавливает, завтра может стать вашей опорой. Выдержка – ваш союзник.

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Телец (20 апреля – 20 мая)

«Соулу»

Сияние внутри уже не скрыть. День, когда внутренний свет становится видимым для других. Не сдерживайте себя – делитесь искренностью.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

«Манназ»

Встреча с собой через других. Каждый контакт открывает новую грань вашей личности. Слушайте – и будете услышаны.

Рак (21 июня – 22 июля)

«Лагуз»

Поток ощущений ведет по правильному пути. То, что льется через край, очищает. Не бойтесь плыть туда, где они еще не были.

Лев (23 июля – 22 августа)

«Тейваз»

Ваша сила – в фокусе. День испытаний, проверяющих не мощь, а верность выбранной дороге. Стоять за свое – не слабость, а достоинство.

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Дева (23 августа – 22 сентября)

«Иса»

Мгновение застыло — и это хорошо. Не гонитесь за движением, если сердце требует тишины. Замирая, вы слышите истину.

Весы (23 сентября – 22 октября)

«Гебо»

Дар взаимности. То, что вы даете с открытым сердцем, вернется неожиданно — в слове, жесте или взоре. День гармонии в отношениях.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

«Ансуз»

Говорите, но с душой. Ваш голос сегодня в силах менять не только мысли, но и сердца. Проговаривайте правду мягко.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

«Еваз»

Движение – жизнь. Даже самый маленький шаг приближает к великой цели. Действуйте с легкостью, и изменения сами проложат путь.

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Козерог (22 декабря – 19 января)

«Перт»

Тайны вызревают в тишине То, что скрыто, просится на свет. Сегодня — время для интуитивных решений и внутренних открытий.

Водолей (20 января – 18 февраля)

«Эйваз»

Устойчивость – не о жесткости, а о гибкости в буре. Ваша выдержка сегодня – защита и вдохновение одновременно.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

«Кано»

Огонь горит внутри. Его тепло – не только для вас. Излучайте свет, который исцеляет, воспламеняет и ведет других за собой.

30 мая – это не день решений, а день откровений. Руны шепчут: в тишине живет истина, в глубине – сила, в честности с собой – путь. Позвольте себе меняться, не боясь потерять — ибо только отпускающий способен действительно принять новое.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают.