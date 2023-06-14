Львам стоит найти баланс, а Скорпионам начать что-то новое: гороскоп по картам Таро на 14 июня 2023 года

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 14 июня 2023 года рассказывает, что у Овнов улучшатся дела, а Близнецы не должны бояться сделать первый шаг.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 14 июня 2023 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Десятка кубков"

Дела улучшатся. В отношениях вы добились немало. На работе следует задуматься над дальнейшим развитием.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Десятка пентаклей"

Работайте над финансовым развитием. В отношениях наслаждайтесь близостью. На работе – смело двигайтесь вперед.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Дурак"

Не бойтесь делать первый шаг. Но в отношениях он должен быть обоснованным. А на работе положите начало новому проекту.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Сила"

Пора продемонстрировать силу. В отношениях уравновесьте ваши чувства и разум. А на работе следует проявить профессионализм.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Справедливость"

Баланс – ключевое слово нынешнего дня. В отношениях задумайтесь о "золотой середине". А на работе осмотритесь вокруг и сделайте определенные выводы.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Паж мечей"

Будет тяжело, но вы справитесь. В отношениях лучше не оскорблять вторую половинку. На работе нужно найти врагов.

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ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Девятка пентаклей"

Вы добились успеха. В отношениях наслаждайтесь чувствами. А на работе – собственным развитием.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Рыцарь пентаклей"

Пора начинать что-то новое. В отношениях задумайтесь вместе над финансовым развитием. А на работе смело продвигайтесь вперед.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Четверка мечей"

Нужно отдохнуть. В отношениях возьмите паузу, а на работе – отгул или отпуск.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Девятка жезлов"

Не следует брать на себя дел больше, чем вы можете справиться. В отношениях сейчас будет тяжело. На работе следует найти единомышленников.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Тройка мечей"

Вам могут сделать больно. В отношениях закройте свое сердце. А на работе эмоции вам будут только мешать.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Королева мечей"

Защищайте свои позиции. В отношениях будет тяжело. На работе защищайтесь от противников.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

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