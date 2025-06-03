Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН.ua

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Кельтский гороскоп деревьев – древняя система, в которой каждому периоду года соответствует определенное растение, олицетворяющее черты характера, настроения и вызовы. В отличие от привычных астрологических прогнозов, в кельтской традиции важную роль играют символы природы: деревья-хранители, указывающие путь и подсказывающие, на чем следует сосредоточиться. Сегодня, 3 июня 2025 года, мы обращаемся к этой мудрости, чтобы узнать, какое дерево управляет вашим днем и как им воспользоваться.

Овен (21 марта – 20 апреля) – «Граб»

Дерево выдержки и дисциплины. В этот день вам следует сдерживать эмоции и сосредоточиться на четких целях. Решительность смягчите тактичностью.

Телец (21 апреля – 21 мая) – «Груша»

Символ терпения и плодовитости. Сосредоточьтесь на постепенном развитии — не торопитесь. То, что вы растите сейчас, принесет плоды впоследствии.

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Близнецы (22 мая – 21 июня) – «Верес»

Дерево, объединяющее стихии и тонкие миры. У вас есть шанс понять важную истину или увидеть скрытое. Станьте проводником между мыслью и интуицией.

Рак (22 июня – 22 июля) – «Ясень»

Символ прозорливости и равновесия. Сохранение покоя – ваше преимущество сегодня. Уделите внимание снам, символам и глубоким разговорам.

Лев (23 июля – 23 августа) – «Осинка»

Дерево осторожности и тонкого энергетического слуха. Вам важно не идти напролом – иногда тишина открывает больше, чем слова. Попытайтесь переждать перед рывком.

Дева (24 августа – 23 сентября) – «Слива»

Символ гармонии и уравновешенности. День благоприятен для наведения порядка в личном пространстве и эмоциях. Возможно восстановление после истощения.

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Весы (24 сентября – 23 октября) – «Яблоня»

Дерево любви и мудрости сердца. Ваша задача – почувствовать красоту момента, даже в мелочах. Примите комплимент, поделитесь лаской, сделайте приятное.

Скорпион (24 октября – 22 ноября) – «Черная бузина»

Символ глубинных трансформаций. Старое должно уйти, чтобы дать место новому. Не сопротивляйтесь процессам очистки – они откроют ресурс.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря) – «Дуб»

Дерево силы и стойкости. День для обновления внутренней опоры. Скажите: я могу выдержать. И действительно выдержите.

Козерог (22 декабря - 20 января) - «Каштан»

Символ стабильности и справедливости. Работайте честно, говорите правду, ищите равновесие. Вам не нужны излишества, чтобы быть убедительными.

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Водолей (21 января – 19 февраля) – «Тополь»

Дерево тонкого внутреннего голоса. День, когда нужно больше молчать и наблюдать. Ответы придут сами – если не мешать им.

Рыбы (20 февраля – 20 марта) – «Береза»

Символ чистоты нового начала. Позвольте мечтать и фантазировать. Вы на пороге нового пути – откройтесь потоку.

День 3 июня 2025 побуждает к переосмыслению, очищению и восстановлению. Прислушивайтесь к дереву вашего знака – кельтская система всегда видела в природе источник истины.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%.

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