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Львам стоит овладеть внутренней силой, а у Раков наладятся дела: гороскоп по картам Таро на 3 апреля 2025 года
Карты Таро позволяют смелее двигаться вперед. а
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 3 апреля 2025 г. рассказывает, что Овнам не стоит поддаваться своим страхам, а Тельцам стоит доверять эмоциям.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 3 апреля 2025 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич .
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Восьмерка жезлов"
Не дайте, чтобы страх властвовал над вами. В отношениях может быть больно. Что касается работы, то вам нужно знать, куда вы двигаетесь.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Туз кубков"
Вас переполняют эмоции. Раскройтесь немного в отношениях. Что касается карьеры, то следует доверять эмоциям.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Тройка жезлов"
Двигайтесь вперед. В любви попробуйте заглянуть за горизонт. На работе начните новый проект.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Король пентаклей"
Дела налаживаются. В любви прислушивайтесь к совету мудрого и уважаемого мужчины. Что касается карьеры, то запаситесь терпением.
ЛЕВ (22 августа-23 сентября)
Карта дня "Сила"
Освойте свою внутреннюю силу. В любви продемонстрируйте свою силу. В движении по карьерной лестнице покажите свою мощь.
ДЕВА (22 августа-23 сентября)
Карта дня "Паж пентаклей"
Успех – рядом. В отношениях плодотворно работайте на результат. Что касается работы — стремитесь к накоплению средств.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Королева жезлов"
Раздуйте внутренний огонь. В любви продемонстрируйте страсть. Что касается финансов, загоритесь идеей их поиска.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Смерть"
Изменения — своевременно. В отношениях возможно расставание, а на работе кардинальные изменения.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Рыцарь жезлов"
Действуйте справедливо. В любви покажите свои выигрышные стороны. Что касается финансовых вопросов, то здесь следует проявить энергичность.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Четверка кубков"
Не следует отказываться от того, что вам предлагают. В любви возможны противоречия. Что касается развития карьеры, то сейчас не пора об этом думать.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Девятка кубков"
Наслаждайтесь тем, что у вас есть. Действуйте слаженно в отношениях. На работе стремитесь к новым вершинам.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Королева пентаклей"
Дела улучшаются. В отношениях работайте вместе для накопления материальных благ. Что касается работы, то следует прислушаться к совету мудрой женщины.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.