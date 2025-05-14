Руны / © ТСН

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Руны — это не просто символы, а ключи к тонким энергиям, которые формируют наше настоящее. Они работают не как предсказание в прямом смысле, а как ориентиры для внутреннего состояния, решений и направлений. 14 мая – день, когда стоит прислушиваться к знакам, не спешить с действиями и позволить себе двигаться мягко, но сознательно.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Руна: "Турисаз"

День провокаций и границ. Кто-то или что-то может попытаться нарушить ваше пространство. Не спешите отвечать — сделайте шаг назад и посмотрите, что действительно нуждается в вашей защите. Сила – это умение удержаться, а не атаковать.

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Телец (20 апреля - 20 мая)

Руна: "Эра"

Все, что вы сейчас делаете, имеет долгосрочные последствия. Не торопитесь даже если хочется решить все сразу. Это постепенно растущий день стабильности. Доверьтесь естественному ритму – он на вашей стороне.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Руна: "Ансуз"

Слова сегодня весят. Важно не только говорить, но и слушать. Полученная информация может оказаться значимой — даже если на первый взгляд кажется мелочью. Говорите откровенно, четко и открыто.

Рак (21 июня - 22 июля)

Руна: " Беркана"

Благоприятный день для заботы: о себе, близких, теле или доме. Все, что связано с поддержкой, дает вам внутренний ресурс. Не игнорируйте потребность в покое – это основа вашей силы.

Лев (23 июля - 22 августа)

Руна: "Кеназ"

Становится ясно то, что было скрытым. Вы можете увидеть ситуацию под новым углом или получить важное осознание. Используйте это прозрение конструктивно – не критикуйте, а меняйте.

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Дева (23 августа - 22 сентября)

Руна: "Райдо"

Движение вперед возможно, если вы отпустите излишний контроль. Позвольте событиям течь – и путь откроется. Хорошее время для планирования поездок или перемен в обычном распорядке. Не сопротивляйтесь изменениям — они ведут в правильном направлении.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Руна: "Иса"

Сегодня стоит остановиться. Это не застой, а пауза для осознания. Не ускоряйте события, даже если кажется, что все повисло. Покой – лучший ответ на любую неопределенность.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Руна: " Пертро"

День тайн, интуитивных решений и неожиданных открытий. То, что казалось случайностью, может оказаться ключевым поворотом. Не пытайтесь все понять – лучше почувствуйте.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Руна: "Евоз"

Время движения, перемен и адаптации Вы можете почувствовать импульс к новым шагам или решениям – ваш главный союзник – не поражение, а рост.

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Козориг (22 декабря - 19 января)

Руна: "Одол"

День связан с вопросами наследственности, дома, корней и личных границ. Возможна встреча с прошлым или ситуация, требующая возвращения к источникам. Укрепляйте свой внутренний фундамент.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Руна: "Гебо"

Важно обратить внимание на партнерские связи – есть ли у них баланс? День способствует искреннему обмену, если вы готовы быть открытыми.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Руна: "Лагуз"

Слушайте себя. Ваше эмоциональное состояние сегодня дает больше ответов, чем любые советы извне. Благоприятный день для медитации, творчества, отдыха.

Доверьтесь внутреннему потоку – он ведет к себе.

14 мая 2025 года — это день для внутренней настройки.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают.