Львам стоит проявить страсть, а Овнам – силу воли: гороскоп по картам Таро на 8 февраля 2025 года.

Карты Таро могут показать то, что мы скрываем.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 8 февраля 2025 года рассказывает, что Овнам следует проявить силу воли, а Близнецов ожидает определенный крах надежд.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 8 февраля 2025 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Император"

Найдите в себе скрытые силы. В отношениях проявите силу воли. А на работе продолжайте активно действовать.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Восьмерка кубков"

Иногда приходит время для того, чтобы уйти. В любви стоит задуматься о смысле отношений. А на работе будет много оскорблений на коллег.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Башня"

Наступает крушение определенных предпочтений. В любви будет больно. А на работе ждите проблем.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Король пентаклей"

Научитесь накапливать средства. В отношениях начните экономить финансы. А на работе нужно требовать повышения зарплаты.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Туз жезлов"

Действуйте, как огонь. В отношениях продемонстрируйте страсть. А в движении по карьерной лестнице не стоит останавливаться.

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ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Туз кубков"

Наполнитесь энергией любви. В любви раскройтесь по полной. Разместите эмоций в работе.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Четверка мечей"

Пора отдохнуть. Поставьте отношения на паузу. А на работе воспользуйтесь отгулом.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Императрица"

Наполните все вокруг энергией плодородия. В любви задумайтесь над его плодами. А на работе ваш проект расцветет.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Шестерка пентаклей"

Ожидайте вознаграждения. В отношениях ждите приятных сюрпризов. На работе возможна премия.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Рыцарь мечей"

Быстро мчитесь вперед навстречу новым приключениям. В отношениях задумайтесь над испытаниями, которые вы проходите. На работе действуйте активнее.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Маг"

Найдите баланс между эмоциональностью и рациональностью. В отношениях ищите "золотую середину". На работе немного замедлитесь.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Тройка кубков"

Устройте маленький праздник. В отношениях празднуйте маленькие победы. А на работе время от времени корпоративы.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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