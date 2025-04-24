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Львов будут пытаться обмануть, а у Дев возможны командировки: гороскоп по картам Таро на 24 апреля 2025 года
Карты Таро помогают понять свои устремления.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 24 апреля 2025 г. рассказывает, что Рыбам нужно быть осторожными, а Тельцам - смело двигаться вперед.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 24 апреля 2025 для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Шестерка мечей"
Будьте больно. Остерегайтесь, чтобы вам не разбили сердце. На работе ждите новых испытаний.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Семерка жезлов"
Смело двигайтесь. В отношениях добавьте драйву, а на работе следует быть более энергичными.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Девятка мечей"
Будьте больно. В отношениях нужно стиснуть зубы и что-то решать. На работе остерегайтесь врагов.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Девятка кубков"
Старайтесь счастья. В любви наслаждайтесь счастьем.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Семерка мечей"
Вас постараются обмануть. Будьте осторожны в отношениях. На работе остерегайтесь конфликтов.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Колесница"
Движение – это жизнь. В отношениях отправляйтесь в романтическое путешествие. А на работе возможны командировки.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Тройка пентаклей"
Достойно работайте и получите результат. В любви не забывайте о приятных сюрпризах. На работе просите премию.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Колесо Фортуны"
Все меняется, следует быть готовым к переменам.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Паж пентаклей"
Перед вами новые возможности. В любви пройдите проверку деньгами. На работе ищите новый финансовый проект.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Король жезлов"
Двигайтесь вперед. В отношениях добавьте страсти.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Десятка жезлов"
Не стоит брать на себе все. В любви будет тяжело. На работе ждите новых вызовов.
РИБИ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Пятерка мечей"
Вас могут обмануть. В отношениях будьте осторожны. А на работе проверяйте друзей и коллег.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силу духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.