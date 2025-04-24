Львов будут пытаться обмануть, а у Дев возможны командировки: гороскоп по картам Таро на 24 апреля 2025 года

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Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 24 апреля 2025 г. рассказывает, что Рыбам нужно быть осторожными, а Тельцам - смело двигаться вперед.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 24 апреля 2025 для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Шестерка мечей"

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Будьте больно. Остерегайтесь, чтобы вам не разбили сердце. На работе ждите новых испытаний.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Семерка жезлов"

Смело двигайтесь. В отношениях добавьте драйву, а на работе следует быть более энергичными.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Девятка мечей"

Будьте больно. В отношениях нужно стиснуть зубы и что-то решать. На работе остерегайтесь врагов.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Девятка кубков"

Старайтесь счастья. В любви наслаждайтесь счастьем.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Семерка мечей"

Вас постараются обмануть. Будьте осторожны в отношениях. На работе остерегайтесь конфликтов.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Колесница"

Движение – это жизнь. В отношениях отправляйтесь в романтическое путешествие. А на работе возможны командировки.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Тройка пентаклей"

Достойно работайте и получите результат. В любви не забывайте о приятных сюрпризах. На работе просите премию.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Колесо Фортуны"

Все меняется, следует быть готовым к переменам.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Паж пентаклей"

Перед вами новые возможности. В любви пройдите проверку деньгами. На работе ищите новый финансовый проект.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Король жезлов"

Двигайтесь вперед. В отношениях добавьте страсти.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Десятка жезлов"

Не стоит брать на себе все. В любви будет тяжело. На работе ждите новых вызовов.

РИБИ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Пятерка мечей"

Вас могут обмануть. В отношениях будьте осторожны. А на работе проверяйте друзей и коллег.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силу духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.