Китайский гороскоп / © Unsplash

30 сентября 2025 г. в китайской астрологии приходится на так называемый День Посвящения. Астрологические сочетания этого дня — влияние страстного Водяного Тигра, месяц Петуха и год Деревянной Змеи — делают его особенным для романтической сферы и личных отношений. По прогнозам, именно в этот день любовь и удача тесно переплетаются, создавая условия для перемен в чувствах и отношениях.

Об этом сообщило издание YourTango.

Этот день называется временем новых эмоциональных начинаний. Он открывает возможности для искренних разговоров, признаний и смелых решений, способных изменить ситуацию в личной жизни. Важно проявить инициативу от первого сообщения или разговора до готовности честно назвать свои потребности. Астрологи подчеркивают, что именно открытость может привести к тому, что отношения перейдут на новый уровень или возникнет знакомство с большой перспективой.

Особенно это влияние ощутят шесть китайских знаков зодиака:

Тигр. Для представителей этого знака 30 сентября станет ключевым. Вселенная как бы дает им право голоса, поддерживая смелость в словах и действиях. Этот день подходит для искренних признаний или начала новых знакомств. Магнетизм Тигра усиливает влияние Водяного Тигра, благодаря чему окружающие будут лучше воспринимать открытость.

Лошадь. Огненная энергия этого знака сочетается с силой дня, придавая смелость и уверенность. Для тех, кто в отношениях, это возможность вывести их из застоя. Для одиноких шанс на неожиданную встречу в дороге или в обычных делах.

Собака. В этот день становится легче снять внутренние барьеры. Если раньше в любви были трудности или разочарования, 30 сентября может принести момент поддержания или верности от партнера или знакомство с хорошо понимающим человеком.

Свиньи. День может подарить новые возможности в отношениях от искренних разговоров о безопасности и будущем до появления людей из прошлого. Внимание со стороны окружающих на этот раз может быть неожиданно приятным.

Обезьяна. Умная и любознательная энергия этого знака гармонирует с днем Тигра и луной Петуха. Это может проявиться во флирте, откровенном разговоре или предложении, которое углубит отношения. Для одиноких это пора обратить внимание на новых людей в ближайшем окружении.

Змея. В год Деревянной Змеи этот знак особенно ощущает изменения в самооценке. Вторник может стать днем, когда их ценность будет признана — в виде жеста расположения партнера или новой встречи, что выглядит надежной и перспективной.

30 сентября окажется благоприятным для шести знаков китайского зодиака — Тигра, Коня, Собаки, Свиньи, Обезьяны и Змеи. Для них этот день может оказаться переломным в любви и подарить новые возможности для искренности и открытости в отношениях.

Напомним, с 22 сентября по 4 ноября 2025 года небо приобретет особую интенсивность: Марс и Лилит одновременно будут проходить знак Скорпиона. Этот период в астрологии считается одним из самых страстных и опасных.