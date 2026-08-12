Любовь во время затмения: в жизни этих знаков Зодиака может появиться особый человек

Солнечное затмение / © ТСН.ua

Реклама

12 августа состоится полное солнечное затмение в знаке Льва. Астрологи связывают его с темами любви, страсти, творчества, личной смелости и желания жить в соответствии с собственными чувствами. В прогнозах на неделю 9-15 августа этот период называют особенно заметным для романтической сферы и новых начинаний.

Дополнительный акцент отношениям в августе придает Венера, которая с 6 августа находится в Весах — знаке, которым она традиционно руководит в астрологии. А уже 13 августа Меркурий создает благоприятный аспект с Венерой, астрологи связывают с приятными разговорами, симпатией и способностью легче находить общий язык.

Реклама

Для четырех знаков зодиака романтическая тема ближайших дней может оказаться особенно заметной.

Реклама

Овен

Для Овнов затмение во Льве активизирует одну из самых романтичных тем гороскопа – любовь, свидание, удовольствие и творчество.

Одинокие Овны могут вдруг обратить внимание на человека, ранее воспринимавшегося совсем иначе, или познакомиться с кем-то в неожиданных обстоятельствах.

Особенно перспективными могут оказаться знакомства через отдых, хобби, творческие мероприятия или компанию друзей.

Главное – не пытаться сразу решить, чем должна закончиться новая история. Затемнение символизирует начало процесса, а не готовый финал.

Реклама

Для Овнов, уже находящихся в паре, этот период может вернуть в отношения больше романтики и спонтанности. Пора вспомнить, что партнерство состоит не только из дел и обязательств.

Близнецы

Для Близнецов август может оказаться одним из интереснейших романтических периодов лета.

Венера в Весах активизирует для этого знака область романтики, удовольствия и свиданий. Астрологические прогнозы на август отдельно отмечают этот транзит как подходящий для знакомств и развития личной жизни Близнецов.

Особый человек может появиться из-за переписки, социальных сетей, короткой поездки, друзей или даже случайного разговора.

Реклама

Здесь ключевым может стать самое общение. Близнецы могут почувствовать, что наконец-то встретили человека, с которым не приходится постоянно искать тему для разговора.

А тем, у кого уже есть партнер, стоит больше говорить о желаниях и будущих планах. Небольшой разговор может внезапно привести к важному решению.

Лев

Львы находятся непосредственно в центре событий, ведь солнечное затмение происходит именно в их знаке.

Это может касаться не только внешних изменений, но и той, какой любви Львы хотят для себя в дальнейшем .

Некоторые представители знака могут почувствовать, что готовы к отношениям другого уровня. Другие — наоборот, понять, что больше не хотят тратить время на истории без перспектив.

Одинокие Львы этого периода могут привлекать больше внимания. Меркурий также находится во Льве, усиливая в астрологической интерпретации темы самопрезентации, смелого общения и способности заявить о себе.

Поэтому новое знакомство может начаться очень просто — с разговора, сообщения или человека, который первым проявит интерес.

Но затемнение напоминает: важно не только нравиться другому, но и спросить себя, нравится ли этот человек вам.

Водолей

Для Водолеев это, пожалуй, один из важнейших любовных периодов среди всех знаков Зодиака.

Затемнение в противоположном знаке Льва напрямую акцентирует партнерство. В текущих астрологических прогнозах для Водолеев особо упоминается возможность важного романтического этапа или изменения статуса отношений.

Для одиноких представителей знака это может означать появление человека, который довольно быстро станет важным.

Причем знакомство не обязательно будет соответствовать обычному «типажу» Водолея. Именно необычность человека или обстоятельств может привлечь внимание.

Для тех, кто уже находится в отношениях, затемнение может задать вопрос о будущем союза. Возможны разговоры о совместной жизни, новом уровне ответственности или других решениях, изменяющих статус пары.

Может ли затемнение вернуть былую любовь

Периоды затемнений в эзотерической традиции часто связывают с возвращением незавершенных историй.

Поэтому в ближайшие дни кто-то действительно может получить сообщение от человека из прошлого или случайно встретить бывшего партнера.

Но само возвращение человека еще не означает необходимости восстанавливать отношения.

Иногда прошлое возвращается только для того, чтобы человек окончательно понял, почему определенная история закончилась.

Не пытайтесь предсказать всю историю за один день

Солнечные затемнения в астрологии трактуют как начало более длительного цикла, а не как сутки, когда обязательно должно произойти судьбоносное событие.

Поэтому новое знакомство 12 августа может оказаться важным только позже. Так же давно знакомый человек может вдруг открыться с другой стороны.

Овнам, Близнецам, Львам и Водолеям в ближайшие дни стоит быть немного внимательнее к новым контактам, приглашениям и разговорам.

Иногда начало великой истории выглядит совсем не как «судьбоносная встреча», а как обычное сообщение: «Привет. Как дела?»

Астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества, мольфарство и экстрасенсорика не являются науками, а предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация часто носит развлекательный характер, поэтому ее не следует воспринимать как инструмент принятия важных жизненных решений.

Напомним, что ранее мы писали о том, что это самое большое солнечное затмение почти за 30 лет: где Солнце исчезнет полностью и что увидят в Украине.

Новости партнеров