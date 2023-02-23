Маг сделал прогноз войны на март: "Будет судный день для врага"

Ситуация на войне в Украине в марте 2023 года будет напряженной, рассказал маг и полуфиналист "Битвы экстрасенсов" Роман Шептицкий, сделавший таро-расклад.

Экстрасенс предупредил, что первая половина марта пройдет в ожидании поставок оружия и враг попытается это использовать в своих целях.

"Весной у них якобы начинается последний акт острого наступательного потенциала. Будет больше дезинформации, запугиваний, сатанистских соблазнов, переманиваний, лжи. Враг рассчитывает на то, что он нас изнурит, но он очень сильно ошибается", — рассказал Шептицкий.

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Он предупредил об опасности в период с 23 по 25 февраля, когда Россия может устроить массированные ракетные атаки к годовщине полномасштабного вторжения. Маг подчеркнул, что для украинцев главное – выстоять в этот период.

"Потом первая половина марта еще идет такой, будто у них (оккупантов – ред.) будет какое-то преимущество. Это сложно назвать преимуществом, это просто будет то время, когда мы еще будем ожидать помощи. Они будут максимально пытаться этим воспользоваться", – прогнозирует экстрасенс.

Он заверил, что "в марте будет судный день для врага".

"Продолжится освобождение территории Украины до границ 1991 года. По картам я могу сказать, что начиная с 13-15-20 марта энергия для контрнаступательных действий будет очень хорошая. Я бы даже сказал, что дополнительная активизация может быть с 11 марта", – рассказал Шептицкий.

Напомним, астролог Влад Росс спрогнозировал, что в марте украинские военные начнут контрнаступление по всем направлениям, и в 2023 году территория Украины может быть зачищена от врага.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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