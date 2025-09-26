Марс и Лилит в Скорпионе с 22 сентября по 4 ноября 2025 года: гороскоп для всех знаков зодиака

Марс / © ТСН.ua

Марс — планета действия, энергии и борьбы — в Скорпионе находится в своей силе. Его энергия становится глубокой, стратегической, способной на большие перемены. Люди испытывают сильные эмоции, стремление к контролю, ревности или даже манипуляциям.

Лилит, или Черная Луна, символизирует теневые стороны личности — наши сокровенные страхи, желания и то, что мы скрываем от других. Ее движение через Скорпиона пробуждает архетипные темы власти, сексуальности, утраты, внутренней силы.

Когда Марс и Лилит соединяются в одном знаке, это создает взрывное сочетание страсти, борьбы и очищения. В это время мир как бы заставляет нас встретиться с собственной тенью, признать скрытые мотивы, избавиться от токсических связей и страхов.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Главные черты периода

Повышенное эмоциональное напряжение. Люди могут реагировать импульсивнее обычного.

Обострение тем ревности, контроля, борьбы за власть. Особенно в отношениях или на работе.

Сильная интуиция. Скорпион усиливает способность чувствовать правду и видеть сущность вещей.

Возможность глубочайшей трансформации. Если не убегать от тени, можно освободиться от давних страхов и возродиться.

Гороскоп для всех знаков зодиака

Овен. Может почувствовать потребность бороться за справедливость или осознать глубже собственные страхи. Избегайте агрессии – действуйте стратегически.

Телец. Период испытывает отношения. Ревность, доверие и честность станут главными темами.

Близнецы. Изменения в работе или здоровье. Возможна внутренняя очистка через осознание старых привычек.

Рак. В центре внимания – любовь и творчество. Страсть может вспыхнуть, но не теряйте контроль.

Лев. Время трансформации в семье. Старые эмоциональные раны могут снова напомнить о себе – исцелите их.

Дева. Мышление становится глубже, слова — острее. Следует учитывать то, что говорите.

Весы. Возможны финансовые изменения, повышения или расходы. Следует переоценить свои ценности.

Скорпион. Самый интенсивный период года. Вы на грани обновления – старая кожа взлетает, чтобы родилась новая сила.

Стрелец. Возможно внутреннее перегорание или кризис смысла. Разрешите себе отдых и медитацию.

Козерог. Напряжение в профессиональной сфере, но и большие шансы на прорыв. Не играйте во власть — действуйте мудро.

Водолей. Может обостриться потребность в свободе. Но именно глубокие изменения приведут к подлинному обновлению.

Рыбы. Путешествия, философия, духовные поиски. Возможно прозрение или переосмысление веры.

Период с 22 сентября по 4 ноября 2025 года - это не время поверхностных действий. Он требует честности с собой, принятия собственной тени и смелости действовать изнутри, а не из страха. Самое главное – трансформировать энергию конфликта в энергию силы, творчества и обновления.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

