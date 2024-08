Марс скрывает запасы жидкой воды, которые могут покрыть планету

Под поверхностью Марса обнаружено много жидкой воды, которая может покрыть планету высотой 1,6 км. Ученые считают, что в недрах Красной планеты содержится больше воды, чем в древних океанах на ее поверхности.

Об этом пишет CNN.

Астрономы провели новый анализ данных, собранных на Марсе с 2018 по 2022 год посадочным аппаратом InSight, и сделали неожиданное открытие: в недрах Марса есть трещины, заполненные огромным количеством жидкой воды.

Авторы исследования, опубликованного в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, предполагают, что под поверхностью Марса даже может существовать жизнь. Миллиарды лет назад Марс был теплой и влажной планетой с реками, озерами и, возможно, морями и океанами.

Но более трех миллиардов лет назад Марс потерял свою атмосферу, и почти вся жидкая вода исчезла. Часть этой воды превратилась в водяной лед, который теперь обнаруживается в полярных регионах. Однако воды на Марсе было гораздо больше, чем содержащееся во льдах, поэтому она могла проникнуть в недра планеты. Анализ данных InSight подтверждает, что вода проникла под поверхность и осталась там в трещинах в коре на глубине от 11,5 до 20 км.

Ученые также отмечают, что вся находящаяся в недрах вода могла бы покрыть поверхность Марса слоем высотой 1,6 км. Это открытие открывает новые возможности для поиска жизни, ведь глубоко в недрах Земли существует там, где есть вода и источники энергии.

Хотя доказательства жизни на Марсе еще не найдены, новое исследование предлагает перспективное место для поисков. Вода в недрах Марса может стать важным ресурсом для будущих астронавтов, но из-за большой глубины залегания получить ее будет очень сложно.

