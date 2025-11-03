Марс в Стрельце с 4 ноября по 15 декабря 2025 года: гороскоп для всех знаков зодиака.

Марс / © ТСН.ua

Астрологи предупреждают: энергия этого периода может быть взрывной, поэтому важно направить ее в конструктивное русло.

Овен

Ваш огонь разгорается по полной. Марс в родственном огненном знаке Стрельца дает мощный толчок — Вы почувствуете прилив сил, веры и желания действовать. Идеальное время для путешествий, учебы или проектов, расширяющих горизонты. Единственная оговорка — не переоценивайте свои возможности.

Телец

Вы почувствуете внутреннее напряжение: хочется перемен, но в то же время страшно оставить привычное. Марс в Стрельце может активизировать темы денег и общих ресурсов. Важно не поддаваться финансовым авантюрам. Избегайте спешных покупок и решений.

Близнецы

Период испытаний для коммуникации: Марс активизирует отношения, партнерство, открытые конфликты. Могут возникнуть споры, но и честные разговоры, очистящие воздух. Направьте энергию на решение, а не на обвинение.

Рак

Пора действовать практически. Марс в Стрельце подталкивает к упорядочению быта, здоровья и рабочих процессов. Вы можете изменить подход к режиму, питанию или занятиям спортом. Главное — не требуйте от себя совершенства, а делайте стабильные шаги.

Лев

Ваша творческая энергия засияет! Марс в Стрельце — это вдохновляющий огненный союз, добавляющий драйву и романтики. Вы почувствуете необходимость выразить себя: через искусство, любовь или новый проект. Смело действуйте, но не тратьте силы на соперничество.

Дева

Энергия Марса направит Вас на домашние дела, родственные отношения или переезды. Могут возникнуть конфликты с близкими из-за желания независимости. Следует найти баланс между личным пространством и заботой о других.

Весы

Марс усиливает желание говорить, писать, делиться идеями. Прекрасный период для коммуникаций, коротких путешествий, учебы. В то же время существует риск переутомления или эмоциональных перепадов. Не берите на себя слишком много обязательств.

Скорпион

Марс покидает Ваш знак и переходит в зону финансов – пора проверить бюджет. Вы сможете увеличить прибыль, но только если будете избегать чрезмерных рисков. Контролируйте импульсы — желание "все и сразу" может привести к потерям.

Стрелец

Ваш период силы! Марс в вашем знаке пробуждает отвагу, лидерство и инициативу. Вы почувствуете, что проснулись после долгого сна. Возможны новые начинания, но важно не перегрузить себя делами. Канализируйте энергию через спорт, творчество или активные действия.

Козорог

Марс в Стрельце может вытащить старые воспоминания, подсознательные страхи или откладываемые темы. Это время внутренней работы, переосмысления и подготовки к новому этапу. Хорошо заниматься медитацией, терапией или духовными практиками.

Водолей

Вы получите вдохновение для коллективной работы. Марс в Стрельце открывает двери в командные проекты, волонтерство, социальные инициативы. Вы можете стать движущей силой перемен в сообществе. В то же время не забывайте об отдыхе.

Рыбы

Марс подсвечивает карьерную сферу — пора действовать! Вы можете получить повышение или новые профессиональные возможности. Главное — не уклоняйтесь от ответственности и избегайте конфликтов с руководством. Смело заявите о себе, но оставайтесь дипломатическими.

Период Марса в Стрельце заряжает энтузиазмом и верой. Это время, когда действие имеет смысл, если оно базируется на внутренней истине. Позвольте себе движение — физическое, ментальное или духовное — и мир откроется навстречу.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

