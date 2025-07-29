Марс в Весах 7 августа – 22 сентября 2025: что этот период принесет каждому знаку зодиака

Марс / © Credits

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Марс — планета действия, инициативы и энергии, а Весы – знак гармонии, партнерства и дипломатии. Когда эти энергии смешиваются, мы сталкиваемся с определенным напряжением: рвение действовать может смешиваться с желанием сохранять баланс и избегать конфликтов. Этот период может побуждать нас искать компромиссы, быть более осмотрительными во взаимодействии с другими и сосредотачиваться на отношениях.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Как это повлияет на вас?

Транзит Марса через Весы может повлиять на разные аспекты жизни, в частности на отношения, партнерства и дипломатические ситуации. Это время, когда важно находить баланс между собственными желаниями и потребностями других, проявлять терпение и готовность к компромиссам.

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Особенности периода

Марс – планета энергии, действия и решимости. Весы – знак гармонии, дипломатии и поиска компромиссов. Когда Марс оказывается в Весах, импульсивность уступает желанию договориться, но действия становятся более стратегическими. Это период, когда:

активность направляется на сотрудничество, партнерство и коллективные проекты;

важными становятся вопросы справедливости, равновесия и этики;

конфликты могут возникать из-за стремления к идеальному балансу;

в отношениях растет потребность в компромиссе, но и в желании отстоять собственные пределы.

Действуйте через переговоры, но не разрешайте другим полностью диктовать условия. Важно научиться совмещать мягкость и силу.

Гороскоп для всех знаков зодиака

Овен (21.03–19.04)

Марс в противоположном знаке акцентирует внимание на отношениях. Возможны новые союзы или проверка действующих на крепость. Не торопитесь с решениями – слушайте и себя, и партнера.

Телец (20.04–20.05)

Время для составления рабочих процессов. Возможны новые задачи или коллективные проекты. Не забывайте об отдыхе, чтобы избежать истощения.

Близнецы (21.05–20.06)

Марс пробуждает творчество и желание действовать. Идеальный период для презентаций, романтических свиданий и новых увлечений. Ваш энтузиазм сейчас заразителен.

Рак (21.06–22.07)

Фокус смещается на дом и семью.

Лев (23.07–22.08)

Пора активно коммуникировать, писать, учиться. Возможны деловые поездки и новые знакомства.

Дева (23.08–22.09)

Энергия Марса поможет улучшить финансовую ситуацию. Удачный период для переговоров по повышению зарплаты или поиску дополнительных источников дохода.

Весы (23.09–22.10)

Марс в вашем знаке придает силы и решительности.

Скорпион (23.10–21.11)

Время внутренней работы Вы можете почувствовать потребность замедлиться, переосмыслить прошлое и избавиться от лишних обязательств.

Стрелец (22.11–21.12)

Марс активизирует круг друзей и социальные контакты.

Козорог (22.12–19.01)

Внимание сосредоточится на карьере. Возможен прорыв в работе или важное решение о будущем профессиональном пути.

Водолей (20.01–18.02)

Марс побуждает к обучению, путешествиям и расширению мировоззрения.

Рыбы (19.02–20.03)

Время эмоциональной трансформации и финансовых решений, связанных с другими людьми. Возможны серьезные разговоры об общих ресурсах.

Период Марса в Весах – это время, когда активные действия сочетаются с потребностью в гармонии и сотрудничестве. Он научит нас достигать цели не через давление, а через партнерство, аргументацию и умение слышать другую сторону.

Главный вызов — избегать чрезмерных компромиссов, которые идут в ущерб себе. Главная возможность найти баланс между собственными интересами и общими целями, сделав это время стартовой площадкой для долговременных и стабильных союзов как в работе, так и в личной жизни.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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Напомним, что ранее известный астролог Росс назвал новые даты окончания войны в Украине.

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