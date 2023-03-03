Март будет определяющим в плане дальнейших боевых действий — прогноз экстрасенса

Дата победы Украины в войне может наступить неожиданно, о чем свидетельствует экстрасенсорный прогноз и расписание карт Таро.

Об этом сказал мистик, таролог и полуфиналист 20-го сезона Международной битвы экстрасенсов Роман Шептицкий на своем YouTube-канале.

По словам таролога, сейчас началось энергетическое усиление, от которого следует ожидать новых возможностей победить Украину в войне. Он также отметил, что контрнаступление ВСУ начнется с увольнения Запорожской области, а впоследствии и Левобережной Херсонщины.

"Энергетическое усиление после 2-3 марта принесет с собой новые начинания и новые возможности для нашей победы. Не за горами контрнаступательные действия по освобождению Запорожской области, а впоследствии и Левобережной Херсонщины. Это не будет легко, но процесс однозначно будет активирован", — сказал он. он.

По словам мистика, украинцев ждет разоблачение воров и врагов, которые все равно будут пытаться активизировать свои силы.

Он отметил, что март будет определяющим в плане следующих шагов боевых действий.

"Особенно внимательными и осторожными нужно быть тем, кто находится на оккупированных территориях, потому что наши будут гнать врага", — добавил Роман Шептицкий.

Ранее астрологиня рассказала, что весна 2023 года в Украине запомнится кардинальными изменениями, вызванными мощными планетарными воздействиями. Она отметила, что астрологические события марта станут основными, определят фон на весь весенний сезон.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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