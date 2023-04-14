Массированные ракетные обстрелы и теракты: экстрасенс назвал области, где на Пасху будет опасно

Экстрасенс Роман Завидовский предупредил жителей южных и западных областей Украины из-за угрозы ракетных ударов на Пасху. Он также считает, что в этих регионах возможны провокации со стороны России.

Об этом он рассказал в интервью ТСН.ua.

"Сильных угроз на севере не ожидается, однако могут возникать определенные огневые провокации. Самая большая угроза, по моему мнению, какие-то возможные провокации местного характера. По поводу юга следует проверять всю информацию, ведь возможна информационная война, близкое присутствие врагов", — сказал экстрасенс.

Роман Завидовский добавил, что угроза ракетных обстрелов существует также на западе Украины.

"Ситуация по югу напряженнее, южные регионы находятся в большей зоне риска. Поэтому людей там, особенно живущих поближе к морю, я призываю быть внимательными и осторожными и не игнорировать воздушную тревогу. Могут пострадать гражданские объекты или жилые дома. На большие религиозные праздники всегда случаются на Украине теракты или какие-то другие угрозы. Запад Украины также может находиться в зоне повышенного риска, возможна активизация коллаборантов. Анализируя все сказанное, южные и западные регионы находятся в зоне повышенного риска", — считает экстрасенс.

Напомним, мольфар Елена Стеценко рассказала, что война России против Украины закончится нескоро. Это произойдет через три года.

Отметим, что астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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