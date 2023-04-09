Массированные ракетные удары РФ на Пасху: экстрасенс назвал области, которые будут в наибольшей опасности

Экстрасенс предупредил, что в ближайшее время "спокойно не будет".

Таролог и экстрасенс Роман Шептицкий рассказал, что Россия будет в дальнейшем продолжать массированные ракетные удары, в том числе угроза атаки растет на Пасху. В самой большой опасности – Киев и регионы, находящиеся у линии фронта.

Об этом он сказал в интервью УНИАН.

Он отметил, что самыми опасными днями будут те, когда в Украине отмечаются религиозные праздники. Под угрозой атаки окажутся как объекты критической и гражданской инфраструктуры, так и военной.

"Также опасность для тех областей, которые находятся у линии фронта — Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Николаевской, Одесской. Но важно сказать, что пока враг есть на нашей земле, под угрозой в целом вся Украина. Как мы уже могли заметить, именно на эти праздники нечисть бесится. Спокойно не будет. Обстрелы могут быть за день-два до Пасхи и после. Но я думаю, что совсем скоро война из Украины перейдет на Россию", — сказал таролог.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астролог Дмитрий Уранус предположил, что война в Украине не закончится в этом году.

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