Россияне возобновили загадочную тактику использования 36 воздушных целей при атаках по Украине. Как известно, именно столько воздушных целей одновременно оккупанты несколько раз использовали в течение 2023 года. Учитывая, сколько раз захватчики использовали именно такое количество ракет или дронов (это количество равно числу карт в игральной колоде), на это уже неоднократно обращают внимание нумерологи и исследователи мистических учений.

Об использовании именно 36 ракет Россией против Украины 16 февраля 2023 официально сообщал на то время главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Сообщение главнокомандующего ВСУ от 16 февраля 2023 года. Скриншот с официальной страницы главнокомандующего ВСУ

Спустя 3 месяца, 8 мая 2023 года, россияне атаковали столицу таким же количеством дронов-камикадзе. О 36 беспилотниках журналистам официально сообщил городской голова столицы Виталий Кличко, приехавший тогда осмотреть один из поврежденных домов в Святошинском районе Киева.

Сообщение КГГА о российской атаке 8 мая 2023 года. Скриншот со страницы КГГА.

Впоследствии, 25 мая 2023 года, командование Воздушных сил ВСУ официально сообщило, что огневые группы уничтожили все 36 из 36 дронов-камикадзе, которые тогда атаковали Украину.

Отчет командования Воздушных сил ВСУ от 25 мая 2023 года. Скриншот со страницы Воздушных сил ВСУ

Вчера, 9 января 2026 в Воздушных силах ВСУ сообщили, что Россия в ночь на 9 января атаковала Украину в том числе и 36 ракетами.

Отчет Воздушных сил ВСУ от 9 января 2026 года. Скриншот со страницы Воздушных сил ВСУ.

Действительно ли захватчики руководствуются оккультными критериями во время атак по Украине 36 ракетами – свою версию в комментарии для ТСН.ua рассказал знаток мистических учений Игорь Мехеда.

«Было и 36 ракет, было и 36 Шахедов по Украине одновременно. В тайных знаниях очень большую роль играет число 72. Например, в Каббале — 72 надянгола, 72 бога в «Велесовой книге» (ее считают фальсификатом — Ред.), в психологии — 72 архетипа. То есть 72 - это общее количество сил, которые есть в природе. 36 из них — разрушительные и 36, которые могут что-то создавать. Применение количества 36 — это обращение к силам, которые либо создают, либо разрушают. Именно такой смысл россияне вкладывают в это количество. Такое число использовал и Третий рейх. То есть это — конспирология», — говорит эксперт.

И продолжает: «В России есть свои конспирологи. Например, Дугин (Александр Дугин, которого называют идеологом Кремля – Ред.). Он первым написал, что тот, кто будет владеть островом Змеиный, где по легенде похоронен герой древности Ахилл, тот будет обладать всей Европой. После этого начались постоянные атаки России на остров. Это происходило даже тогда, когда это не имело военного смысла. Дугин, кстати, изучал архивы Третьего рейха», – рассказал Игорь Мехеда.