"Массовый конец": победительница "Битвы экстрасенсов" ошеломила предсказанием о войне в Украине

Война в Украине / © Associated Press

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Победительница «Битвы экстрасенсов», таролог Яна Пасынкова поразила предсказанием о войне в Украине. Она считает, что Украина устоит, а россиян ждут проблемы.

Об этом она рассказала на своем YouTube-канале.

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Таролога спросили о войне на истощение и о том, сможет ли Украина выстоять. На это победительница «Битвы экстрасенсов» ответила, что в нашей стране все будет хорошо.

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«У нас с вами все будет хорошо. Не устаю это повторять. А у них (россиян — ред.) — нет. Однозначно. Там появится интересная составляющая. Она заключается в самих людях. Будет конфликт между людьми. У них там будут либо реально массовые самоубийства, либо конец. А почему так будет? Потому что они живут в массовой дурне. Им говорят о "победах", а на самом деле получится так, что у них не будет доступа к чему-то своему», — предсказала Яна Пасынкова.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества, мольфарство и экстрасенсорика не являются науками, а предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать её нужно не всерьёз, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если у него хватит силы духа и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.

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