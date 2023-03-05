Май принесет кардинальные изменения в войне: провидица рассказала об обострении ситуации в некоторых областях

Провидица и астролог Анна Атаманова сделала прогноз развития событий в Украине во время войны.

Об этом Атаманова рассказала в интервью YouTube-каналу "Прогноз".

По словам провидицы, речь идет об областях, на территории которых или рядом с которыми проходит линия активных боевых действий.

Она сделала расписание по картам на ближайшее время, показавшее, что в некоторых регионах будет страдать мирное население.

"Да, пострадают мирные жители приграничных территорий. Такое ощущение, будто Россия будет заходить и настраивать мирное население, а кто будет против, и кто не будет соглашаться, будет получать наказание. Также будет страдать мирное население при военных действиях. Например, где-нибудь" попадет ". Но Украину все равно защищает мирная энергия, поэтому чего-то такого страшного, как может показаться, я не вижу", – рассказала провидица.

Ее прогноз свидетельствует, что в марте и апреле 2023-го ситуация будет более или менее стабильной, а вот пятый месяц, то есть май, принесет кардинальное изменение ситуации – россияне могут задумывать к этому времени провокации.

"Мне приходится пятый месяц. Что-то они на это время планируют", — сказала провидица.

Напомним, другой экстрасенс дал прогноз, с которым в марте будет большая опасность для Украины именно из воды.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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