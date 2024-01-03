Меркурий не является ретроградным: что это значит

Директное движение Меркурия – это астрономическое явление, когда видимое движение этой планеты на небесах снова становится прямым или словно движется от западного к восточному направлению относительно звездного фона. В астрологии и эзотерических верованиях часто уделяют внимание периодам ретроградного (обратного) и директного движения Меркурия.

Меркурий, будучи ближайшей к Солнцу планетой, имеет более быстрый вращающийся период, иногда меньше, чем 88 земных дней. Это приводит к тому, что наблюдатель с Земли может заметить его "движение назад" или ретроградное движение несколько раз в год.

Директное движение Меркурия обычно считается положительным периодом планирования и внедрения новых инициатив. Традиционно ему приписываются такие свойства как повышенная ясность мнений, облегчение коммуникационных помех, увеличение скорости обработки информации и т.д.

Важно отметить, что ученые и астрономы ретроградного движения Меркурия объясняют особенностями земной и меркурианской орбит, и не имеет научных доказательств влияния этих явлений на жизнь людей. Верование в астрологическое влияние директного или ретроградного движения планеты является предметом обсуждения и относится к эзотерическим убеждениям.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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