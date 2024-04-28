Меркурий не является ретроградным: что не стоит делать в этот период

Хотя завершение ретроградного движения Меркурия может считаться положительным событием, существуют некоторые вещи, которые можно избегать, чтобы минимизировать возможные негативные последствия. Вот несколько советов:

Не торопитесь с принятием важных решений: несмотря на то, что ретроградный Меркурий завершился, это все еще может быть периодом возобновления коммуникационных процессов. Избегайте поспешных важных решений, таких как заключение соглашений или заключение новых контрактов, пока не почувствуете полной ясности и уверенности. Не запускайте новые проекты без обдумывания: перед тем как начать что-то новое, отдайте себе время на анализ и планирование. Исправьте все возможные неуместности и убедитесь, что вы готовы к новому началу. Избегайте конфликтов и споров: после завершения ретроградного движения Меркурия попробуйте избежать конфликтов и споров, особенно в области коммуникаций. Будьте терпеливы и воспринимайте другие взгляды. Не полагайтесь только на внешние источники информации: важно сохранять критический подход к информации, получаемой после завершения ретроградного Меркурия. Проверяйте и проверяйте факты, прежде чем действовать на основе полученной информации. Не забывайте о самопознании и внутренней работе: даже после завершения ретроградного движения Меркурия, продолжайте обращать внимание на собственные мысли, эмоции и потребности. Углубляйте свое самопознание и работайте над внутренним ростом.

В общем, важно помнить о том, что конец ретроградного Меркурия – это только начало нового этапа, а не конец всех возможных проблем. Действуйте с усмотрением, слушайте свое сердце и оставайтесь сознательными о том, какие действия могут быть наиболее конструктивны для вас в данном контексте.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее таролог предусмотрела ситуацию на фронте.

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