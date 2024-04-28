Меркурий не является ретроградным: что стоит сделать

26 апреля 2024 года Меркурий не является ретроградным на несколько месяцев.

Когда ретроградное движение Меркурия завершается, это может быть прекрасное время, чтобы рассмотреть новые возможности и планировать будущие действия. Вот несколько советов:

Проверка и обновление планов: просмотрите свои предыдущие планы, которые были приостановлены или задержаны во время ретроградного движения Меркурия. Обновите их и исправьте в случае необходимости и установите новые цели для дальнейшей работы. Коммуникация и выражение: ретроградный Меркурий может приводить к недоразумениям и задержкам в коммуникации. Теперь, когда ретроградное движение завершено, вы можете попытаться разрешить любые конфликты или недоразумения и выразить свои мысли и чувства более четко и эффективно. Подписание документов и соглашений: если вы должны воздерживаться от подписания важных документов или заключения соглашений во время ретроградного движения Меркурия, теперь это уже возможно. Однако перед подписанием убедитесь, что вы тщательно проверили условия и детали. Путешествия и перемещение: ретроградный Меркурий часто приводит к задержкам и неприятностям во время путешествий. Теперь это может быть прекрасное время для планирования будущих путешествий или переходов без забот о технических или коммуникационных проблемах. Разработка новых идей и проектов: изучите свои идеи, возникшие во время ретроградного движения Меркурия, и рассмотрите их для дальнейшего развития. Это может быть время для творческого выражения и реализации новых концепций.

Завершение ретроградного движения Меркурия может приносить чувство облегчения и способность действовать более эффективно. Используйте это время для просмотра, обновления и продолжения своих усилий вперед.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее таролог предусмотрела ситуацию на фронте.

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