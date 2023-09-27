Меркурий не является ретроградным: гороскоп по картам Таро для всех знаков зодиака

В сентябре 2023 года Меркурий вернулся в директное движение.

Меркурий снова станет ретроградным в период 13 декабря 2023 года — по 2 января 2024 года.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на период прямого движения Меркурия рассказывает, что Львам стоит задуматься над своими желаниями, а Скорпионам – найти внутреннюю силу.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на период прямого движения Меркурия для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Мир"

Ищите гармонию. В отношениях избавьтесь от комплексов для дальнейшего развития. Действуйте активно на рабочем месте.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Королева мечей"

Ваш разум – ваше оружие. В любви пора найти что-то интеллектуальное, что вас объединяет. В движении по карьерной лестнице вам поможет собранность.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Рыцарь мечей"

Защищайте свои позиции. В отношениях пора попробовать что-то новое. На работе ждите очередных вызовов.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Пятерка пентаклей"

Пора засучить рукава. В отношениях будет сложновато. На работе не фокусируйтесь только на деньгах.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Семерка кубков"

Задумайтесь над своими желаниями. В отношениях не гонитесь за всеми целями сразу. В рабочих вопросах выбирайте один путь решения проблем.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Четверка мечей"

Следует отдохнуть. В любви не стоит ссориться. На работе лучше отметьте отгул или отправляйтесь в отпуск.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Король кубков"

Прислушайтесь к советам мудрого человека. В отношениях раскройте ваше сердце шире. На работе научитесь слушать других.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Сила"

Найдите вашу внутреннюю силу. В любви следует показать характер. А на работе продемонстрируйте профессионализм.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Четверка жезлов"

Ищите сопротивления в жизни. Отношения пора вывести на новый уровень. В рабочих вызовах хорошее время для совершения сделок.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Двойка кубков"

Не переливайте из пустого в пустое. В отношениях будьте не только любовниками, но и друзьями. На работе найдите единомышленников.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Десятка кубков"

Хороший период развития. Старайтесь большего в отношениях. Двигайте уверенно к своей цели на работе.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Влюбленные"

Окунитесь в любовь. Попробуйте что-нибудь горячее в сексе. Действуйте страстно на скучной работе.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

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