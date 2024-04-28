Меркурий не является ретроградным: три ритуала для положительной коммуникации

Меркурий с точки зрения символизма занимается коммуникациями.
Вот три ритуала, которые могут помочь улучшить положительную коммуникацию после завершения ретроградного движения Меркурия :
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Ритуал с использованием кварца :
- Возьмите хрустальный кварц или аметист.
- Во время нового лунного цикла (по завершении ретроградного движения Меркурия), держите хрусталь в своих руках.
- Визуализируйте, как энергия кварца очищает ваши энергетические каналы и сбалансирует вашу коммуникацию.
- Поставьте свои намерения на положительную и эффективную коммуникацию.
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Ритуал с шалфеем для очистки пространства
- Во время нового лунного цикла сожгите сушеный шалфей, не забывая о противопожарной безопасности.
- Пройдитесь дымом по вашему пространству, особенно в местах, где часто происходит коммуникация.
- Представьте, как отрицательная энергия рассеивается и пространство наполняется светом и положительной энергией.
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Ритуал с использованием керамики или глины :
- Изготовьте себе маленькую глиняную или керамическую фигурку (например, символ сердца или представляющая коммуникацию).
- Во время изготовления этой фигурки представьте, что она заполняется вашими намерениями и стремлениями к положительной и эффективной коммуникации.
- После того, как фигурка высохнет, поместите ее на видимом месте в вашем пространстве как символ вашего положительного намерения по коммуникации.
Эти ритуалы могут помочь укрепить ваши намерения по поводу положительной и эффективной коммуникации после завершения ретроградного движения Меркурия. Пусть они также служат вам как поддержка и напоминание о вашей способности к благоприятному взаимодействию с окружающими людьми.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее тарологиня предусмотрела ситуацию на фронте.
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