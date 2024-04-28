Меркурий не является ретроградным: три ритуала для положительной коммуникации

Вот три ритуала, которые могут помочь улучшить положительную коммуникацию после завершения ретроградного движения Меркурия :

Ритуал с использованием кварца : Возьмите хрустальный кварц или аметист.

Во время нового лунного цикла (по завершении ретроградного движения Меркурия), держите хрусталь в своих руках.

Визуализируйте, как энергия кварца очищает ваши энергетические каналы и сбалансирует вашу коммуникацию.

Поставьте свои намерения на положительную и эффективную коммуникацию. Ритуал с шалфеем для очистки пространства Во время нового лунного цикла сожгите сушеный шалфей, не забывая о противопожарной безопасности.

Пройдитесь дымом по вашему пространству, особенно в местах, где часто происходит коммуникация.

Представьте, как отрицательная энергия рассеивается и пространство наполняется светом и положительной энергией. Ритуал с использованием керамики или глины : Изготовьте себе маленькую глиняную или керамическую фигурку (например, символ сердца или представляющая коммуникацию).

Во время изготовления этой фигурки представьте, что она заполняется вашими намерениями и стремлениями к положительной и эффективной коммуникации.

После того, как фигурка высохнет, поместите ее на видимом месте в вашем пространстве как символ вашего положительного намерения по коммуникации.

Эти ритуалы могут помочь укрепить ваши намерения по поводу положительной и эффективной коммуникации после завершения ретроградного движения Меркурия. Пусть они также служат вам как поддержка и напоминание о вашей способности к благоприятному взаимодействию с окружающими людьми.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее тарологиня предусмотрела ситуацию на фронте.

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