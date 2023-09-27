Меркурий перестал быть ретроградным в сентябре 2023 года: что стоит сделать и что категорически запрещено

В эзотерических практиках директное движение Меркурия часто рассматривается как период повышенной энергии, благоприятный для различных духовных и энергетических практик.

Вот некоторые действия и практики, которые можно выполнить во время директного движения Меркурия с эзотерической точки зрения :

Медитация и внутреннее спокойствие: Используйте это время для практики медитации и повышения сознания. Попытайтесь погрузиться в свое внутреннее "я", успокоить разум и углубить свое духовное соединение. Духовная рефлексия: Отдайте время духовной рефлексии. Подумайте о своей жизни, целях и попытайтесь выяснить, что вы хотите достичь на духовном уровне. Энергетическая очистка: Проведите энергетическую очистку тела и среды. Это может быть с помощью движений или практик, таких как рельсы, йога или тайные техники очистки ауры. Магические ритуалы Некоторые эзотерические практиканты используют период директного движения Меркурия для проведения магических ритуалов, таких как заклятие или обряды, направленные на осуществление конкретных желаний. Записи и визуализация: Записывайте свои цели, желания и афирмации, а затем используйте визуализацию для усиления их реализации. Визуализируйте свои цели, как уже выполнены. Общение с духовными сущностями: Если вы практикуете общение с ангелами, духами или своими духовными руководителями, это время может быть подходящим для укрепления этой связи. Создание духовного плана: Разработайте план для духовного развития и самосовершенствования на будущее. Определите, какие практики вы хотите усовершенствовать и какие духовные цели вы хотите достичь.

Помните, что директное движение Меркурия в эзотерических верованиях способствует положительным изменениям и может поддержать вас в духовном развитии. Однако важно также быть открытым и воспринимать этот период с верой и позитивной настройкой.

В эзотерических верованиях обычно нет категорических запретов на действия во время директного движения Меркурия. Различия между эзотерическими подходами и конкретными рекомендациями могут варьироваться в зависимости от того, какую систему вы соблюдаете. Однако существуют некоторые общие подходы и рекомендации, которые некоторые практиканты могут соблюдать в этот период:

Избегается разглашения секретов Этот период может считаться временем, когда коммуникация может быть менее надежной или воспринимается неточно. Поэтому некоторые люди могут избегать разглашения важных секретов или конфиденциальной информации во время директного движения Меркурия. Осторожность в коммуникациях: Всегда следует быть осторожным в собственных коммуникациях, а также в общении с другими людьми, чтобы избежать недоразумений и недоразумений. Важные соглашения и контракты: Если возможно, избегают заключения важных соглашений или подписи контрактов во время ретроградного движения Меркурия, но это не означает, что это запрещено, требует дополнительной внимательности и проверки всех деталей. Сохранение покоя и власти над эмоциями: Может возникнуть эмоция, и этот период может потребовать от вас большего контроля над собственными эмоциями и покоя.

В целом важно понимать, что эзотерические верования и практики отличаются от одного практиканта к другому, и не существует общих категорических запретов во время директного движения Меркурия. Каждый человек может определить свои собственные подходы и ритуалы в соответствии с собственными убеждениями и опытом.

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