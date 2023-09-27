Меркурий снова двигается прямо: эзотерикиня рассказала, почему не стоит бояться этого периода

Меркурий вновь станет ретроградным в период 13 декабря 2023 года – по 2 января 2024 года. Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

С точки зрения эзотерических верований, Меркурий, при переходе в директное движение после периода ретроградности, может способствовать определенным положительным аспектам жизни, и нет оснований для боя или тревожности. Вот некоторые положительные стороны, которые ассоциируются с директным движением Меркурия с эзотерической точки зрения:

Ясность и понимание Меркурий считается планетой коммуникации, и его директное движение может способствовать ясности и легкости в коммуникации. Это может означать лучшее понимание и выразительность в вашем языке и взаимодействие с другими людьми. Дальнейшее развитие Этот период может быть благоприятным для личного развития и обучения. Вы можете быть более открытыми к новым знаниям и возможностям. Осуществление планов: Если у вас были планы или проекты, которые задерживались во время ретроградного движения Меркурия, директное движение может означать облегчение в их осуществлении и решении проблем. Изменение перспективы: время директного движения Меркурия может помочь вам взглянуть на вещи с другого ракурса и найти новые способы решения проблем. Общение с духовным миром Некоторые эзотерические верования утверждают, что Меркурий может влиять на общение с духовным миром, и во время его директного движения может быть легче получать интуитивные ответы на вопросы.

Обычно эзотерические ритуалы во время директного движения Меркурия направлены на положительное содействие этим аспектам жизни, а не страх или тревожность. Важно верить в потенциальность положительных изменений и использовать этот период для личного роста и развития.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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