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Меркурий в Раке с 9 июня: Весам будет непросто — а кто засияет в полную силу
Начиная с 9 июня 2025 года, Меркурий – планета разума, коммуникаций и решений – входит в чувствительный и семейно ориентированный знак Рака.
С 9 по 26 июня 2025 года Меркурий, планета ума, речи и аналитики, переходит в водяной знак Рака . Это положение изменяет стиль мышления и коммуникаций в сторону большей чувствительности, эмоциональности и привязки к прошлому. Логика уходит на второй план, а интуиция, память и "внутренний голос" становятся главными советчиками.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Что означает Меркурий в Раке?
Общение: более мягкое, чувственное, иногда обидчивое. Люди воспринимают слова глубже, чем обычно.
Память: активируются воспоминания, особенно с детства или семейной жизни.
Мышление: решений ищем через сердце, а не через цифры.
Интуиция: усиливается – особенно у водных знаков (Рак, Рыбы, Скорпион).
Домашние темы: могут активизироваться вопросы жилья, родителей, традиций.
Весы: осторожно, эмоциональный дисбаланс
Для Весов этот транзит может быть подлинным вызовом. Раки руководствуются чувствами, а Весы – логикой, равновесием и дипломатией. Но в период Меркурия в Раке:
Трудно будет объективно мыслить — все будет казаться окрашенным личными эмоциями.
В общении — риск недоразумений или манипуляций .
Возникает необходимость защищать личные границы , особенно в кругу семьи или с близкими.
Возможно желание изолироваться, чтобы разобраться в себе.
Уделите внимание своему внутреннему состоянию. Не спешите отвечать, если тема болезненна – дайте себе время подумать. Пишите дневник, разговаривайте с теми, кому доверяете, и заботьтесь о балансе, который вы так цените.
Кто получит больше плюсов?
Рак, Рыбы, Скорпион – их интуиция, память и глубокие чувства будут на высоте.
Телец и Дева смогут навести порядок в домашних и финансовых делах из-за тонкого ощущения момента.
Кому еще следует быть осторожными?
Овен может потерять терпение из-за медленной или нерациональной коммуникации.
Козорог — борьба между эмоциональными потребностями и практическими задачами.
Близнецы и Стрелец — сложность в фокусировке, сбои в логике, излишняя мечтательность.
Напомним, что ранее мы писали о значении карты Таро «Маг».
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.