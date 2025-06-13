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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
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Время на прочтение
2 мин

Меркурий в Раке с 9 июня: Весам будет непросто — а кто засияет в полную силу

Начиная с 9 июня 2025 года, Меркурий – планета разума, коммуникаций и решений – входит в чувствительный и семейно ориентированный знак Рака.

Меркурий

Меркурий / © ТСН.ua

С 9 по 26 июня 2025 года Меркурий, планета ума, речи и аналитики, переходит в водяной знак Рака . Это положение изменяет стиль мышления и коммуникаций в сторону большей чувствительности, эмоциональности и привязки к прошлому. Логика уходит на второй план, а интуиция, память и "внутренний голос" становятся главными советчиками.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Что означает Меркурий в Раке?

  • Общение: более мягкое, чувственное, иногда обидчивое. Люди воспринимают слова глубже, чем обычно.

  • Память: активируются воспоминания, особенно с детства или семейной жизни.

  • Мышление: решений ищем через сердце, а не через цифры.

  • Интуиция: усиливается – особенно у водных знаков (Рак, Рыбы, Скорпион).

  • Домашние темы: могут активизироваться вопросы жилья, родителей, традиций.

Весы: осторожно, эмоциональный дисбаланс

Для Весов этот транзит может быть подлинным вызовом. Раки руководствуются чувствами, а Весы – логикой, равновесием и дипломатией. Но в период Меркурия в Раке:

  • Трудно будет объективно мыслить — все будет казаться окрашенным личными эмоциями.

  • В общении — риск недоразумений или манипуляций .

  • Возникает необходимость защищать личные границы , особенно в кругу семьи или с близкими.

  • Возможно желание изолироваться, чтобы разобраться в себе.

Уделите внимание своему внутреннему состоянию. Не спешите отвечать, если тема болезненна – дайте себе время подумать. Пишите дневник, разговаривайте с теми, кому доверяете, и заботьтесь о балансе, который вы так цените.

Кто получит больше плюсов?

  • Рак, Рыбы, Скорпион – их интуиция, память и глубокие чувства будут на высоте.

  • Телец и Дева смогут навести порядок в домашних и финансовых делах из-за тонкого ощущения момента.

Кому еще следует быть осторожными?

  • Овен может потерять терпение из-за медленной или нерациональной коммуникации.

  • Козорог — борьба между эмоциональными потребностями и практическими задачами.

  • Близнецы и Стрелец — сложность в фокусировке, сбои в логике, излишняя мечтательность.

Напомним, что ранее мы писали о значении карты Таро «Маг».

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Дата публикации
Количество просмотров
11
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