Меркурий в Весах с 18 сентября по 6 октября 2025 года: гороскоп для всех знаков зодиака

Меркурий в Весах активизирует интеллектуальное общение, умение договариваться и мыслить эстетически. Это время, когда легко вести переговоры, разрешать конфликты мирно и находить баланс между «да» и «нет». Люди склонны выбирать мягкие формулировки, избегать резкости и взвешивать доводы с обеих сторон.

Период особенно благоприятен для творческих проектов, медиа, дизайна, юриспруденции и всех сфер, где требуются дипломатия или партнерство.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Гороскоп для всех знаков зодиака

Овен

Вам следует сосредоточиться на общении с партнерами — как в бизнесе, так и в личной жизни. Компромисс сейчас — лучшая стратегия.

Телец

Вы почувствуете прилив идей о работе и улучшении быта. Меркурий поможет найти простые решения там, где раньше было сложно.

Близнецы

Время вдохновения, флирта и творчества. Вы почувствуете желание говорить красиво и убедительно. Слова могут стать вашим основным магнитом.

Рак

Энергия Меркурия в Весах поможет наладить отношения в семье. Важно говорить спокойно, не давить, а объяснять свои эмоции.

Лев

Вы сможете блеснуть в переговорах, публичных выступлениях или социальных контактах. Мышление станет глубже, а слова более точными.

Дева

Меркурий — ваш управляющий, поэтому этот период поможет переосмыслить финансовые вопросы. Возможны удачные идеи для заработка или новые клиенты.

Весы

Меркурий в вашем знаке сделает вас волшебными собеседниками. Успех в переговорах, интервью, творчестве и презентациях гарантирован.

Скорпион

Время для внутреннего диалога. Вы будете лучше понимать собственные мотивы, интуиция станет сильнее. Избегайте излишней критики.

Стрелец

Друзья, коллеги, новые знакомства — все это станет ключом к вашему успеху. Используйте это время для командных идей.

Козерог

Вы сможете решить рабочие вопросы благодаря мягкой дипломатии. Меркурий поможет найти общий язык даже со сложными людьми.

Водолей

Прекрасный период для обучения, путешествий или публичной деятельности. Вы легко сможете объяснять сложные вещи просто.

Рыбы

Следует уделить внимание финансам, долгам и доверию. Откровенные разговоры с близкими принесут облегчение и гармонию.

Меркурий в Весах — это время, когда слова лечат, а договоренности становятся настоящим искусством. Используйте этот период для примирения, красоты в общении и поиска равновесия в отношениях.

