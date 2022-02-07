Меркурий вернулся к прямому движению: гороскоп для всех знаков зодиака

Меркурий управляет оптимальным мышлением.

На днях Меркурий из ретроградного вернулся к прямому движению. Этот период будет продолжаться до 10 мая и снова в обратном танке эта планета будет двигаться до 2 июня 2022 года.

Меркурий: астрономия

Меркурий — самая близкая к Солнцу планета Солнечной системы. Вращается вокруг Солнца за 87,969 земных суток. Меркурий принадлежит к внутренним планетам, поскольку его орбита лежит ближе к Солнцу, чем пояс астероидов. После лишения Плутона статуса планеты Меркурий является самой маленькой планетой Солнечной системы.

Меркурий: мифология, эзотерика, астрология

Меркурий — римский бог торговли, позже отождествленный с греческим богом Гермесом.

Изображение с крылышками на обуви и шляпе. На протяжении веков его подвижная фигура олицетворяла предпринимательскую отвагу, деловую ловкость, успешную коммуникацию.

Бог Меркурий почитался римлянами как покровитель ремесел и торговли. Ему также приписывалось изобретение честных состязаний вместо жестоких драк. Культ этого бога распространился с налаживанием торговли с соседними народами во время правления рода Тарквиниев. Официально поклонение Меркурию было введено после трехлетнего голода. Тогда было сформировано состояние купцов и начато почитание троицы Сатурна, Цереры и Меркурия как богов, дающих хлеб. Впоследствии Меркурий стал богом не только торговли хлебом, но торговли вообще. По мере разрастания торговых отношений распространялось и почитание Меркурия, достигавшее Галлии. Наряду с ним существовал культ его детей ларов – покровителей домов, перекрестков и городов.

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Поскольку торговля тесно соседствовала с мошенничеством и уловками, их покровителем Меркурий считался также. Этому богу приносились жертвы в майские иды.

Меркурий-Гермес – хранитель тайн, открыватель мудрости и проводник. В поздней античности Меркурий и Гермес слились. Римляне стремились включить в свой пантеон богов завоеванных народов, поэтому его ассоциировали с шумерским Набу и древнеарабским Утаридом.

Меркурий управляет оптимальным мышлением. Меркурий в алхимии – это философская ртуть.

Читайте подробный и точный гороскоп для всех знаков зодиака на период директного движения Меркурия в 2022 году:

ТСН.ua

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Сейчас вселенная протягивает вам чашу мудрости. Пора соединиться с собственной глубиной, обогатиться мудростью, успокоиться, сделать анализ и прислушаться к тому, что нужно услышать. Возможно, вы сейчас оказались в ситуации, когда вам нужна подсказка или указание. Когда вы научитесь слушать внутренний голос, вы получите то, что хотите.

ТСН.ua

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Сейчас вы не отвечаете на вызовы своего пути. Возможно, пора перестать бояться? Не пора убегать от трудностей. Следует проанализировать свои поражения и посмотреть в глаза своим страхам. Используйте свою энергию, чтобы развивать себя. Перестаньте удовлетворять потребности других и привлечь к себе внимание.

ТСН.ua

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Необходимо обратить внимание на свое здоровье. Возможно, вы уже долго игнорируете просьбу своего организма о помощи. Следует изменить ситуацию. Ваше состояние должно стать вашим приоритетом. Цельность лежит в распознавании собственных потребностей. Позвольте себе быть подлинными наедине с собой.

ТСН.ua

РАК (22 июня-22 июля)

Следует услышать собственный голос среди безумия жизни. Идите в тишину, уходите в покой. Когда вы вернетесь после встречи с собой, вы станете гораздо сильнее и ловчее. Танцуйте с тем, что предлагает вам жизнь.

ТСН.ua

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Добавьте гибкость в мышлении и собственном бытии. Перестаньте чувствовать скованным или как находиться в застоявшейся воде. Ценность развивается, когда вы осознаете, что единственный путь в некоторых ситуациях – это сдаться, однако одновременно открыться для чего-то большего. Дальше мы позволим энергии вселенной работать с нами, чтобы улучшить определенную ситуацию.

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ТСН.ua

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Перестаньте сомневаться и работать с сомнением. Сомневаться в чем-то, о чем говорят ваши инстинкты – это хорошо, но тратить время на самоотрицание – не очень. Лучший способ борьбы с неуверенностью – преодолеть ее. Не превращайте ваш оптимизм в отчаяние. Не дайте вашим страхам разрушить корабль вашей мечты. Иногда все же проявляйте немного скепсиса, а не слепо доверяйте.

ТСН.ua

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Хватит быть жертвой. Изменяйте шаблон своей жизни и наделяйте себя правами. Перестаньте себе внутри говорить "Почему это происходит именно со мной?". Перестаньте наслаждаться состоянием жертвы и начните наконец-то жить.

ТСН.ua

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Преодолейте свой гнев. Перестаньте бояться гнева. Гнев – это накопившаяся злоба, вышедшая из-под контроля. Однако гнев – это часть вашей силы. Однако научитесь понимать свои чувства, контролировать их и выражать. Научитесь трансформировать его, чтобы он наделял вас силой. Сделайте свой гнев своим союзником.

ТСН.ua

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Зарядитесь энергией и бодростью. Путь к целостности с собой лежит через работу со своим внутренним миром. Не бойтесь медитировать, использовать аффирмации и духовные практики. Молитесь, когда вы этого пожелаете.

ТСН.ua

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Сейчас открывается путь новых людей и возможностей. Пора для новых направлений и новых проектов. Справьтесь с вашим горем и предыдущими потерями, чтобы двигаться дальше. Не бойтесь открывать что-нибудь новое.

ТСН.ua

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Сейчас вы должны проснуться. Хватит сидеть на одном месте. Вас убаюкивает покой? Надо это изменить. Именно безудержность поможет вашему развитию. Постарайтесь пробыть ваше сознание и прийти к чему-то новому.

ТСН.ua

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Пора исцелить себя, потому что никто другой за вас не сможет это сделать. Помните о том, что вы – такое же священное существо, как и другие на этой земле. Почувствуйте связь с Матерью-Землей, чтобы двигаться дальше. Проводите время на природе, чтобы преодолеть вашу внутреннюю боль – это может быть не только лес, но и обычный городской парк. Исцеление души произойдет тогда, когда вы открываетесь энергии вселенной.

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