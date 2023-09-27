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Меркурий вернулся к прямому движению: три сильных эзотерических ритуала

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
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Меркурий вернулся к прямому движению: три сильных эзотерических ритуала

Что следует сделать во время прямого движения Меркурий / Фото: pixabay.com

Меркурий в директном периоде – это время, когда кажется, что планета Меркурий движется вперед, а не назад, как во время ретроградного движения.

Меркурий снова станет ретроградным в период 13 декабря 2023 года — по 2 января 2024 года.

Для некоторых эзотерических практикантов период прямого движения Меркурия может быть временем для внутреннего развития и ритуалов. Вот три возможных эзотерических ритуала, которые можно провести во время директного движения Меркурия:

  1. Ритуал чистки и внутренней гармонии:

    • Найдите спокойное место, где можно сидеть комфортно.
    • Закройте глаза и глубоко вдохните и выдохните, сосредоточив внимание на своем дыхании.
    • Задумайтесь о том, что вы желаете поправить либо поменять в собственной жизни.
    • Просите Меркурия, чтобы он принес ясность и понимание вам в этом вопросе.
    • Завершите ритуал, поблагодарив Меркурию за его поддержку.

  2. Ритуал коммуникации и выражение идей:

    • Возьмите пустой лист бумаги и ручку.
    • Напишите список своих идей, целей или желаний, которые вы хотите выразить или общаться.
    • Прежде чем написать каждый пункт, прикоснитесь к своему сердцу и сосредоточьте внимание на нем.
    • Когда закончите, выразите свою благодарность Меркурию за поддержку в коммуникации и выражении своих мыслей.

  3. Ритуал благодарности за изучение и развитие:

    • Возьмите книгу, которая вас учит или вдохновляет.
    • Прочтите несколько страниц или разделов, пытаясь усвоить знания и мудрость.
    • Закройте книгу и воздайте Меркурию за возможность учиться и развиваться.
    • Обещайте продолжать свой путь развития и изучения.

Эти ритуалы могут быть индивидуальными и помогают сосредоточить внимание на определенных аспектах жизни во время директного движения Меркурия. Эти ритуалы могут быть исполнены с верой и надеждой на позитивные изменения и развитие.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

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Дата публикации
Просмотры
79
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