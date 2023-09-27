Меркурий вернулся к прямому движению: три сильных эзотерических ритуала

Меркурий в директном периоде – это время, когда кажется, что планета Меркурий движется вперед, а не назад, как во время ретроградного движения.

Меркурий снова станет ретроградным в период 13 декабря 2023 года — по 2 января 2024 года.

Для некоторых эзотерических практикантов период прямого движения Меркурия может быть временем для внутреннего развития и ритуалов. Вот три возможных эзотерических ритуала, которые можно провести во время директного движения Меркурия:

Ритуал чистки и внутренней гармонии: Найдите спокойное место, где можно сидеть комфортно.

Закройте глаза и глубоко вдохните и выдохните, сосредоточив внимание на своем дыхании.

Задумайтесь о том, что вы желаете поправить либо поменять в собственной жизни.

Просите Меркурия, чтобы он принес ясность и понимание вам в этом вопросе.

Завершите ритуал, поблагодарив Меркурию за его поддержку. Ритуал коммуникации и выражение идей: Возьмите пустой лист бумаги и ручку.

Напишите список своих идей, целей или желаний, которые вы хотите выразить или общаться.

Прежде чем написать каждый пункт, прикоснитесь к своему сердцу и сосредоточьте внимание на нем.

Когда закончите, выразите свою благодарность Меркурию за поддержку в коммуникации и выражении своих мыслей. Ритуал благодарности за изучение и развитие: Возьмите книгу, которая вас учит или вдохновляет.

Прочтите несколько страниц или разделов, пытаясь усвоить знания и мудрость.

Закройте книгу и воздайте Меркурию за возможность учиться и развиваться.

Обещайте продолжать свой путь развития и изучения.

Эти ритуалы могут быть индивидуальными и помогают сосредоточить внимание на определенных аспектах жизни во время директного движения Меркурия. Эти ритуалы могут быть исполнены с верой и надеждой на позитивные изменения и развитие.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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