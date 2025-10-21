"Мертвая зона" и возвращение двух областей: победительница "Битвы экстрасенсов" ошарашила предсказанием о войне

Война в Украине / © ТСН

Реклама

Победительница «Битвы экстрасенсов», таролог Яна Пасынкова сделала предсказание о войне в Украине и возвращении в состав нашего государства оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Яна Пасынкова с помощью карт Таро раскрыла подлые планы России относительно возможного возвращения оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей. Она отметила, что там оккупанты могут потребовать оставить своих «гауляйтеров» или же все произойдет по сценариям фейковых «Л/ДНР».

Реклама

«А возможно они хотят отдать, чтобы снова забрать», — предсказала таролог.

Победительница «Битвы экстрасенсов» добавила, что она видит, что оккупированные части Херсонской и Запорожской областей могут вернуться в состав нашего государства.

«Часть Донецкой области будет буферной зоной или мертвой зоной, пока не начнется восстановление», — сказала она.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто имеет развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.