- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 33
- Время на прочтение
- 2 мин
Месяц шансов и решений: прогноз по оракулу Ленорман на май 2026 года
Май станет периодом возможностей, но воспользоваться ими смогут только те, кто решится действовать и не будет откладывать решение.
Май проходит под влиянием карт Клевер — Развилка — Солнце .
Это комбинация удачи, выбора и в итоге успеха.
Общая энергия луны
Луна начинается с возможностей, которые могут казаться незначительными.
Но именно они приведут к важному выбору.
И уже после этого выбора станет ясно, кто получит результат.
Работа и финансы
Это месяц возможностей в профессиональной сфере.
Возможны:
- новые предложения
- изменение направления
шанс улучшить финансовую ситуацию
Но ключевой момент – решение.
Те, кто будет действовать, получат результат.
Те, кто будет колебаться, могут потерять шанс.
Отношения
В отношениях май принесет определенность.
Это может быть:
- новый этап
- начало новых отношений
— или завершение того, что уже не работает
Это месяц честности с собой.
Психологическое состояние
Появится больше энергии и желания действовать.
Но в то же время сомнения перед выбором.
Это нормально для этого периода.
Совет от Ленормана
Не игнорируйте шанс только потому, что он выглядит маленьким.
Конкретно он может стать началом огромного результата.
Май — это месяц, когда судьба дает возможность, но не принимает решения вместо вас. И именно ваш выбор определит, каков будет результат.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.