Между Трампом и Путиным есть "секретное соглашение": таролог шокировала предсказанием

Таролог сделала предсказание о тайной сделке между Путиным и Трампом.

Между Трампом и Путиным есть "секретное соглашение": таролог шокировала предсказанием

Путин и Трамп / © Associated Press

Таролог Татьяна Васильевна рассказала, что у Дональда Трампа есть соглашение с диктатором Путиным.

Об этом она сказала в комментарии ютуб-каналу «Мой мир».

Таролог отметила, что у между Путиным и Трампом есть секретное соглашение.

«Здесь не очень о страхе, а о прошлом. Что-то происходило у них в прошлом — были какие-то договоренности, какие-то договоры в прошлом. То есть здесь не о страхе — здесь о конкретных договоренностях, которые еще и на бумаге подписаны. Это такая дружба — хочешь, не дружи, но должен», — сказала она.

Стоит помнить, что астрология, тарология, нумерология, гадания и мольфарство не являются научными дисциплинами. Подобные предсказания не всегда сбываются, а часто имеют скорее развлекательный характер. Поэтому их следует воспринимать лишь как одну из вероятных версий развития событий, а окончательный выбор всегда зависит от самого человека и его способности менять собственную жизнь.

Ранее астролог Владимир Бадиян предсказал, что война в Украине может закончиться ориентировочно в конце 2026 года.



