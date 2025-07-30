"Мир изменится": таролог ответила, будет ли нападение инопленатян осенью

В западных СМИ пишут о возможном контакте с инопланетянами: что говорит таролог / © Pixabay

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Победительница «Битвы экстрасенсов», тарологиня Яна Пасынкова прокомментировала статью New York Post, что в ноябре Землю атакуют инопланетяне и рассказала украинцам, стоит ли бояться вероятного нашествия пришельцев.

Об этом Пасынкова сказала на своем youtube-канале.

«Инопланетное нападение. То, что мы с вами будем жить не так, как жили до этого, что мир изменится, и что мы с вами будем видеть какую-нибудь чертовщину, это однозначно точно. Будут ли это инопланетяне? Называйте как хотите», — отметила таролог.

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Она подчеркнула, что самую большую опасность для человечества представляют сами люди.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Ранее одиозный священник-блогер из Тернопольщины Алексей Филюк рассказал, что говорит о существовании инопланетян церковь.