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"Мир изменится": таролог ответила, будет ли нападение инопленатян осенью
Таролог Яна Пасинкова ответила, действительно ли Землю ждет атака пришельцев уже этой осенью.
Победительница «Битвы экстрасенсов», тарологиня Яна Пасынкова прокомментировала статью New York Post, что в ноябре Землю атакуют инопланетяне и рассказала украинцам, стоит ли бояться вероятного нашествия пришельцев.
Об этом Пасынкова сказала на своем youtube-канале.
«Инопланетное нападение. То, что мы с вами будем жить не так, как жили до этого, что мир изменится, и что мы с вами будем видеть какую-нибудь чертовщину, это однозначно точно. Будут ли это инопланетяне? Называйте как хотите», — отметила таролог.
Она подчеркнула, что самую большую опасность для человечества представляют сами люди.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Ранее одиозный священник-блогер из Тернопольщины Алексей Филюк рассказал, что говорит о существовании инопланетян церковь.