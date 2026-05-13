Мирное соглашение и окончание войны в Украине: победительница "Битвы экстрасенсов" шокировала предсказанием

Яна Пасынкова

Победительница «Битвы экстрасенсов" Яна Пасынкова считает, что Путин не хочет заканчивать войну в Украине и мирного соглашения пока не будет.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Яна Пасынкова отметила, что несмотря на заявления некоторых западных СМИ о якобы переговорах между США и Россией об окончании войны в Украине, Путин не готов на это соглашаться.

Также победительница «Битвы экстрасенсов» не предусматривает мирного соглашения.

«Убьют ее (мирное соглашение — ред.) в зародыше. Вот когда она зародится, ее убьют. А вот потом мы с вами о чем-то поговорим. Не первый раз уже видим такую картинку», — сказала таролог.

Яна Пасынкова добавила, что для россия «слово перемирие — это мы в их темнице, это для них перемирие».

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто имеет развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

