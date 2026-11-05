Мирные переговоры между Украиной и РФ: победительница «Битвы экстрасенсов» удивила своим предсказанием

Война в Украине / © Associated Press

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Победительница «Битвы экстрасенсов», таролог Яна Пасинкова сделала предсказание о мирных переговорах между Украиной и Россией, которые состоятся в Абу-Даби.

Об этом она рассказала на своём YouTube-канале.

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Яна Пасинкова отметила, что России нужны мирные соглашения ради некой суммы денег. Она добавила, что, вероятно, речь идет об отмене санкций

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«Значит, окончание войны им крайне необходимо для получения огромного транша средств. Они вроде как думают, что после того, как они подпишут какой-то мирный договор, это приведет к снятию санкций на какое-то время, или здесь просто идет речь о каком-то конкретном соглашении», — сказала она.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества, мольфарство и экстрасенсорика не являются науками, а предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать её нужно не всерьёз, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если у него хватит силы духа и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.

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