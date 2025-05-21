"Мирные" переговоры Путина и Трампа: победительница "Битвы экстрасенсов" удивила предсказанием о войне

Путин и Трамп / © ТСН

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Победительница «Битвы экстрасенсов», таролог Яна Пасынкова сделала новое предсказание о войне в Украине.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Экстрасенс прокомментировала переговоры Путина и Трампа, отметив, что они ни о чем не договорились.

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«Такие мирные переговоры, что после них каждый готов нажать на эту „кнопку“, которой все пугают. Что-то явно пошло не так в переговорах. Обе стороны решили дать последний шанс друг другу. И США, и РФ готовы к радикальным мерам», — сказала она.

Победительница «Битвы экстрасенсов» отметила, что война в Украине пока не закончится. Зато она предсказала новое наступление России и опасность для украинцев.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.