Мирные переговоры Украины и России: победительница "Битвы экстрасенсов" удивила предсказанием

Экстрасенс сделала предсказание о войне в Украине / © ТСН.ua

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Победительница «Битвы экстрасенсов» сделала предсказание о мирных переговорах между Украиной и Россией. Она считает, что к «2027 году Украина очистится от влияния России».

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

«Как договорятся, так и те договоренности пойдут не той дорогой. Мы не впервые видим, что какие-то подписаны документы относительно средств, ресурсов, возмещений. Какие-то глобальные темы обсуждены и есть понимание того, кто на чем должен остановиться. Но есть очень большое поле для работы, потому что нет никаких подробностей. Пока не будет прописан каждый пунктик — все эти договоренности до одного места», — сказала она.

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Яна Пасынкова считает, что из-за переговоров Трампа о мире у Украины будет время на «решение вопроса».

«Оно повлияет так, что в 2027 году мы сможем очиститься от РФ. Будут манипуляции со стороны Трампа, угрозы, но в результате это на нас хорошо подействует. Сейчас они что-то такое подпишут, что даст нам несколько лет на решение вопросов не через войну», — сказала таролог.

Победительница «Битвы экстрасенсов» призвала украинцев преждевременно «не праздновать окончание войны», а также из-за плохих новостей «не копать себе могилу ложками».

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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