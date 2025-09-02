Мирные переговоры Украины и России: ведьма сделала неожиданное предсказание

Война России против Украины / © ТСН

Ведьма Татьяна Гай на картах Таро предсказала, что пока прямых мирных переговоров между Украиной и РФ не будет.

Об этом она рассказала в комментарии ютуб-каналу «Астрофеномен».

«Сейчас назревает не то, что перемирие или переговоры, будет огромный конфликт. Какое-то событие, которое связано с войной. Оно изменит ход войны. Будет много провокаций против нашего президента. Но карты говорят, что прямых переговоров точно не будет», — говорит ведьма.

Татьяна Гай также предсказала хорошие события для Украины.

«Будет удар, когда будут идти переговоры. Также в начале сентября будет возвращение наших военных и наших территорий. Есть поддержка мировых лидеров и речь идет о поддержке не только на словах. Это будет существенная помощь, которая также повлияет на ход войны», — сказала она.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.