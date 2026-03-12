Мировая карта будет перекроена: шокирующий прогноз экстрасенса на 2026 год

Предсказания экстрасенсов на 2026 год / © ТСН

Известный экстрасенс Джессика Адамс, которая предсказала пандемию коронавируса и победу Дональда Трампа на президентских выборах в США, обнародовала тревожный прогноз на 2026 год. Она утверждает, что мировая карта изменится «со взрывом», а границы Украины и соседних государств будут внезапно пересмотрены.

Об этом пишет Mirror.

Экстрасенс утверждает, что способна предсказывать будущие события благодаря тщательному анализу астрологических карт и движения небесных тел. По мнению Адамс, 2026 год может стать очень непростым, и некоторые события, о которых она говорила, якобы уже начинают проявляться.

Провидица напоминает, что ранее предсказала победу Трампа на выборах в 2016 году, а также предостерегала мир о пандемии Covid-19. Именно эти прогнозы, по словам Адамс, и помогли ей обрести популярность как провидице.

Карта мира изменится в 2026 году — прогноз провидицы

На фоне роста напряженности на Ближнем Востоке экстрасенс предупредила, что уже в 2026 году мировая карта может претерпеть серьезные изменения. По словам Адамс, этот год может стать переломным в вопросе территориальных споров, прежде всего из-за затяжной войны в Украине и конфликта в Секторе Газа.

Прогноз экстрасенса для Украины и Ближнего Востока

«Мы увидим, как мировую карту очень внезапно перечеркнут. Мы говорим о границах на карте — прежде всего Украины и ее соседних стран и регионов, а также в значительной степени о Газе и всех соседних государствах и территориях», — рассказала провидица.

Астролог добавила, что в этом году «старая карта мира на стене будет достаточно сильно меняться», причем эти изменения произойдут «со взрывом».

По ее словам, ключевые события могут начаться уже летом — примерно в июне.

«Эта карта изменится, границы изменятся, но мы можем подумать, что все уже завершилось, хотя это не так. Изменения будут продолжаться до 2033 года», — прогнозирует Адамс.

Конфликт между Израилем и ХАМАС

Она также предсказывает, что конфликт между Израилем и ХАМАС «завершится в три этапа, поэтому путаница вокруг мира закончится в январе 2026 года».

Экстрасенс высказала предположение, что основная фаза боевых действий может завершиться примерно 14 февраля, «а полностью все завершится примерно 26 июля».

«Это будет трехэтапное завершение для Израиля, Газы и Палестины, и к июлю мы почувствуем, что наконец получили определенную развязку. Все будет завершено», — оптимистично подытожила провидица.

Напомним, бразильский экстрасенс Атос Саломе, который ранее предсказал пандемию и успех Трампа, предупредил о глобальных угрозах в 2026 году. По его словам, в середине марта на Землю обвалится мощная солнечная буря, угрожающая технологической инфраструктуре. Также экстрасенс прогнозирует эскалацию прокси-войн в Арктике и Африке (в частности в Сахеле), усиление напряженности между НАТО и РФ, падение курса доллара, экономический кризис в ЕС и резонансное событие в Букингемском дворце.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто имеет развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.