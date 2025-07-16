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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
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Время на прочтение
3 мин

Мистический гороскоп на 14-20 июля 2025 года: что руны нам предвещают

С 14 по 20 июля 2025 года руны открывают период мощных сдвигов и внутреннего обновления.

Руны

Руны / © ТСН

Эта неделя (14–20 июля) — с точки зрения рун, благоприятный период для принятия изменений, установления новых жизненных циферблатов, развития интуиции и творчества.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Овен

  • Любовь:Ансуз” — открытые слова укрепят связи, будьте искренними в диалоге.

  • Дела: "Тейваз" - действовать стоит смело, идеи имеют силу.

  • Внутреннее состояние: "Кеназ" - ваш внутренний огонь пробуждается, улавливайте творческие импульсы

Телец

  • Любовь: "Гебо" - забота в обмене энергиями и укрепление партнерства.

  • Дела: "Феху" - ресурсный поток благоприятный для финансов и инвестиций.

  • Внутреннее состояние: "Иса" - пауза покажет настоящий путь

Близнецы

  • Любовь:Лагуз”— интуиция управляет вашими ощущениями.

  • Дела: "Райдо" - идеи и проекты в движении гораздо эффективнее.

  • Внутреннее состояние: "Уруз" - энергия, обновление и сила в теле.

Рак

  • Любовь: "Беркана" - нежность, забота, глубинная поддержка.

  • Дела: "Йера" — плоды труда созревают, пора подвести итоги.

  • Внутреннее состояние: "Альгиз" - защита вашей энергии и связь с высшим.

Лев

  • Любовь: "Совело" - сияние любви озаряет вас, вас замечают.

  • Дела: "Тейваз" - настоящее лидерство формирует результат.

  • Внутреннее состояние: "Дагаз" - новый этап, внутренний свет.

Дева

  • Любовь: "Гебо" - партнерство крепнет через равенство и обмен.

  • Дела: "Йера" - стабильный рост, результаты заметны.

  • Внутреннее состояние: "Иса" - замедление позволяет переосмыслить приоритеты.

Весы

  • Любовь:Ансуз” — важные слова, создающие связь.

  • Дела: "Феху" - финансовая стабильность через открытость.

  • Внутреннее состояние:Лагуз” — слушайте тело и эмоции, они подскажут направление.

Скорпион

  • Любовь: "Гагалаз" - разрушаются старые рамки, освобождая для нового.

  • Дела: "Эйваз" - устойчивость и партнерские шаги приведут к результату.

  • Внутреннее состояние: "Пертро" - глубокое понимание через испытание.

Стрелец

  • Любовь: "Гебо" - щедрость души открывает настоящий контакт.

  • Дела:Райдо” – смена, движение и обновление на работе.

  • Внутреннее состояние: "Кеназ" - творчество становится лекарством для внутреннего равновесия.

Козерог

  • Любовь: "Совело" - уверенность и свет укрепляют отношения.

  • Дела: "Йера" - труд приносит ощутимый результат.

  • Внутреннее состояние: "Иса" - остановка нужна для отдыха и размышлений.

Водолей

  • Любовь:Лагуз” — доверяйте интуиции во взаимоотношениях.

  • Дела: "Райдо" - пришло время для движения и достижений.

  • Внутреннее состояние: "Альгиз" - установите здоровые границы, они - ваш щит.

Рыбы

  • Любовь: "Пертро" - таинственные чувства и глубокие связи.

  • Дела: "Кеназ" - творческие идеи - ваш ресурс.

  • Внутреннее состояние: "Беркана" - время на нежность к себе для восстановления.

Июльскую неделю в 2025 году одаривает прорывом и финансовым обновлением: "Феху" наполняет ресурсами, а "Дагаз" открывает новые горизонты. Руны советуют балансировать между действием и тишиной, доверием к внутреннему голосу и активными шагами кнаружи. Слушайте себя – и руны покажут путь к ясности и силе.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Дата публикации
Количество просмотров
56
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