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Мистический гороскоп на 14-20 июля 2025 года: что руны нам предвещают
С 14 по 20 июля 2025 года руны открывают период мощных сдвигов и внутреннего обновления.
Эта неделя (14–20 июля) — с точки зрения рун, благоприятный период для принятия изменений, установления новых жизненных циферблатов, развития интуиции и творчества.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Овен
Любовь: “Ансуз” — открытые слова укрепят связи, будьте искренними в диалоге.
Дела: "Тейваз" - действовать стоит смело, идеи имеют силу.
Внутреннее состояние: "Кеназ" - ваш внутренний огонь пробуждается, улавливайте творческие импульсы
Телец
Любовь: "Гебо" - забота в обмене энергиями и укрепление партнерства.
Дела: "Феху" - ресурсный поток благоприятный для финансов и инвестиций.
Внутреннее состояние: "Иса" - пауза покажет настоящий путь
Близнецы
Любовь: “Лагуз”— интуиция управляет вашими ощущениями.
Дела: "Райдо" - идеи и проекты в движении гораздо эффективнее.
Внутреннее состояние: "Уруз" - энергия, обновление и сила в теле.
Рак
Любовь: "Беркана" - нежность, забота, глубинная поддержка.
Дела: "Йера" — плоды труда созревают, пора подвести итоги.
Внутреннее состояние: "Альгиз" - защита вашей энергии и связь с высшим.
Лев
Любовь: "Совело" - сияние любви озаряет вас, вас замечают.
Дела: "Тейваз" - настоящее лидерство формирует результат.
Внутреннее состояние: "Дагаз" - новый этап, внутренний свет.
Дева
Любовь: "Гебо" - партнерство крепнет через равенство и обмен.
Дела: "Йера" - стабильный рост, результаты заметны.
Внутреннее состояние: "Иса" - замедление позволяет переосмыслить приоритеты.
Весы
Любовь: “Ансуз” — важные слова, создающие связь.
Дела: "Феху" - финансовая стабильность через открытость.
Внутреннее состояние: “Лагуз” — слушайте тело и эмоции, они подскажут направление.
Скорпион
Любовь: "Гагалаз" - разрушаются старые рамки, освобождая для нового.
Дела: "Эйваз" - устойчивость и партнерские шаги приведут к результату.
Внутреннее состояние: "Пертро" - глубокое понимание через испытание.
Стрелец
Любовь: "Гебо" - щедрость души открывает настоящий контакт.
Дела: “Райдо” – смена, движение и обновление на работе.
Внутреннее состояние: "Кеназ" - творчество становится лекарством для внутреннего равновесия.
Козерог
Любовь: "Совело" - уверенность и свет укрепляют отношения.
Дела: "Йера" - труд приносит ощутимый результат.
Внутреннее состояние: "Иса" - остановка нужна для отдыха и размышлений.
Водолей
Любовь: “Лагуз” — доверяйте интуиции во взаимоотношениях.
Дела: "Райдо" - пришло время для движения и достижений.
Внутреннее состояние: "Альгиз" - установите здоровые границы, они - ваш щит.
Рыбы
Любовь: "Пертро" - таинственные чувства и глубокие связи.
Дела: "Кеназ" - творческие идеи - ваш ресурс.
Внутреннее состояние: "Беркана" - время на нежность к себе для восстановления.
Июльскую неделю в 2025 году одаривает прорывом и финансовым обновлением: "Феху" наполняет ресурсами, а "Дагаз" открывает новые горизонты. Руны советуют балансировать между действием и тишиной, доверием к внутреннему голосу и активными шагами кнаружи. Слушайте себя – и руны покажут путь к ясности и силе.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.