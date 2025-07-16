Мистический гороскоп на 14-20 июля 2025 года: что руны нам предвещают

Руны / © ТСН

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Эта неделя (14–20 июля) — с точки зрения рун, благоприятный период для принятия изменений, установления новых жизненных циферблатов, развития интуиции и творчества.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Овен

Любовь: “ Ансуз” — открытые слова укрепят связи, будьте искренними в диалоге.

Дела: " Тейваз" - действовать стоит смело, идеи имеют силу.

Внутреннее состояние: "Кеназ" - ваш внутренний огонь пробуждается, улавливайте творческие импульсы

Телец

Любовь: " Гебо" - забота в обмене энергиями и укрепление партнерства.

Дела: " Феху" - ресурсный поток благоприятный для финансов и инвестиций.

Внутреннее состояние: "Иса" - пауза покажет настоящий путь

Близнецы

Любовь: “ Лагуз ”— интуиция управляет вашими ощущениями.

Дела: " Райдо" - идеи и проекты в движении гораздо эффективнее.

Внутреннее состояние: "Уруз" - энергия, обновление и сила в теле.

Рак

Любовь: " Беркана" - нежность, забота, глубинная поддержка.

Дела: " Йера" — плоды труда созревают, пора подвести итоги.

Внутреннее состояние: "Альгиз" - защита вашей энергии и связь с высшим.

Лев

Любовь: " Совело" - сияние любви озаряет вас, вас замечают.

Дела: " Тейваз" - настоящее лидерство формирует результат.

Внутреннее состояние: "Дагаз" - новый этап, внутренний свет.

Дева

Любовь: " Гебо" - партнерство крепнет через равенство и обмен.

Дела: " Йера" - стабильный рост, результаты заметны.

Внутреннее состояние: "Иса" - замедление позволяет переосмыслить приоритеты.

Весы

Любовь: “ Ансуз” — важные слова, создающие связь.

Дела: " Феху" - финансовая стабильность через открытость.

Внутреннее состояние: “Лагуз” — слушайте тело и эмоции, они подскажут направление.

Скорпион

Любовь: "Гагалаз" - разрушаются старые рамки, освобождая для нового.

Дела: " Эйваз" - устойчивость и партнерские шаги приведут к результату.

Внутреннее состояние: "Пертро" - глубокое понимание через испытание.

Стрелец

Любовь: " Гебо" - щедрость души открывает настоящий контакт.

Дела: “ Райдо” – смена, движение и обновление на работе.

Внутреннее состояние: "Кеназ" - творчество становится лекарством для внутреннего равновесия.

Козерог

Любовь: " Совело" - уверенность и свет укрепляют отношения.

Дела: " Йера" - труд приносит ощутимый результат.

Внутреннее состояние: "Иса" - остановка нужна для отдыха и размышлений.

Водолей

Любовь: “ Лагуз” — доверяйте интуиции во взаимоотношениях.

Дела: " Райдо" - пришло время для движения и достижений.

Внутреннее состояние: "Альгиз" - установите здоровые границы, они - ваш щит.

Рыбы

Любовь: " Пертро" - таинственные чувства и глубокие связи.

Дела: " Кеназ" - творческие идеи - ваш ресурс.

Внутреннее состояние: "Беркана" - время на нежность к себе для восстановления.

Июльскую неделю в 2025 году одаривает прорывом и финансовым обновлением: "Феху" наполняет ресурсами, а "Дагаз" открывает новые горизонты. Руны советуют балансировать между действием и тишиной, доверием к внутреннему голосу и активными шагами кнаружи. Слушайте себя – и руны покажут путь к ясности и силе.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.