Мистический гороскоп на 16-22 июня 2025 года: что руны нам предсказывают

Руны / © ТСН

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Руны — древние сакральные символы, которыми пользовались скандинавские и германские народы не только для письма, но и для пророческих практик. Каждая руна – это знак силы, движения, внутреннего состояния или внешнего воздействия. В руническом гороскопе они помогают лучше понять динамику жизни, подсказки и указания на неделю.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич .

Рунические прогнозы для всех знаков зодиака:

Овен (21 марта - 20 апреля) - руна "Тейваз"

Любовь и дружба: не бойтесь проявить чувство, даже если это требует смелости.

Финансы и работа: решительные действия на этой неделе дадут результат, если действовать с достоинством и целью.

Саморазвитие: руна призывает завершить то, что истощает, и сконцентрировать силы.

Телец (21 апреля - 20 мая) - руна "Феху "

Любовь и дружба: цените постоянство и проявляйте заботу – она укрепит связь.

Финансы и работа: хороший период получения вознаграждения за предыдущие усилия.

Саморазвитие: поблагодарите себя за достижения — даже в малом.

Близнецы (21 мая - 20 июня) - руна "Ансуз"

Любовь и дружба: честный разговор снимет напряжение. Встреча или письмо могут изменить вектор.

Финансы и работа: удачное время для переговоров, обучения, презентаций.

Саморазвитие: ваши мысли сильны – запишите их или поделитесь.

Рак (21 июня - 22 июля) - руна "Беркана"

Любовь и дружба: новые этапы в отношениях.

Финансы и работа: безопасная стабильность. Руна советует не спешить, а закреплять.

Саморазвитие: начните новый ритуал: уход за собой, ежедневник или домашнее пространство.

Лев (23 июля - 23 августа) - руна "Соуло"

Любовь и дружба: вы привлекаете внимание – используйте это для искренности, а не игры.

Финансы и работа: пора выступать лидером, но избегайте гордыни.

Саморазвитие: внутренний свет подсказывает путь – доверьтесь себе.

Дева (24 августа - 23 сентября) - руна "Маназ"

Любовь и дружба: стремитесь к ясности — проясняющие слова нужны вам и партнерам.

Финансы и работа: пристальное внимание к мелочам даст преимущество – в цифрах, деталях, дедлайнах.

Саморазвитие: учитесь или передавайте знания – руна поддерживает обмен опытом.

Весы (24 сентября - 23 октября) - руна "Гебо"

Любовь и дружба: лучшее проявление любви – это взаимность. Простите и принимайте с открытостью.

Финансы и работа: совместные проекты принесут больше сольных.

Саморазвитие: делитесь ресурсами, порой, вниманием – так вырастете и вы.

Скорпион (24 октября - 22 ноября) - руна "Халагаз"

Любовь и дружба: старая обида может выйти наружу — лучше принять ее, чем удручать.

Финансы и работа: пора отпустить то, что больше не служит. Даже если это сложно.

Саморазвитие: время для внутренней «бури», чтобы дать место обновлению.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря) - руна "Вуньо"

Любовь и дружба: легкость, юмор, прогулки – все, что сближает без напряжения.

Финансы и работа: даже обыденность можно сделать праздником, если посмотреть с другой стороны.

Саморазвитие: позвольте себе радость без вины.

Козерог (22 декабря - 20 января) - руна " Эваз "

Любовь и дружба: время на откровенный разговор – он переведет вас на новый уровень.

Финансы и работа: руна поддерживает перемены. Начните новый этап.

Саморазвитие: запланируйте будущее. Ваш порядок даст свободу.

Водолей (21 января - 19 февраля) - руна " Ансуз"

Любовь и дружба: откровенный разговор или сообщение может изменить все.

Финансы и работа: успешная неделя для общения, мозговых штурмов, публичности.

Саморазвитие: пишите, говорите, создавайте новую форму — и она станет вашим полем силы.

Рыбы (20 февраля - 20 марта) - руна "Лагуз"

Любовь и дружба: доверяйте сердцу.

Финансы и работа: работа пойдет лучше, если не давить, а течь вместе с событиями.

Саморазвитие: вода – ваш союзник.

Неделя 16–22 июня несет энергию трансформации, обновления и внутренней зрелости . Руны подсказывают не торопиться с действиями, но быть честными в намерениях. Солнце входит в знак Рака – это время эмоциональной честности, заботы о себе и близких, а также обновление жизненного пространства.

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Главный символ недели - руна "Беркана": как росток, прорастающий после бури, так и мы восстанавливаемся, но только если заботимся о себе.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают .