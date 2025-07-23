Мистический гороскоп на 21-27 июля 2025: что руны нам предвещают

Руны / © ТСН

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В течение этой недели — с 21 по 27 июля 2025 года — мы входим в период перехода: Солнце входит в знак Льва, а новолуние 24 июля дарит обновление. Это время благоприятно для внутреннего исцеления, честности с собой и начала новых дел. Древние руны подсказывают путь каждому знаку: неделя будет насыщена трансформациями, но и возможностями.

Что именно руны советуют каждому знаку – читайте ниже в мистическом гороскопе от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

Руна недели: "Кеназ"

Это время внутреннего прозрения. Вам откроется истина, которой вы раньше не замечали. В отношениях больше искренности, меньше драм. По делам свет на горизонт: решение найдется именно тогда, когда перестанете искать его по принуждению.

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ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

Руна недели: "Феху"

Руна богатства и поступающей энергии. Вы можете получить приятный финансовый бонус или поддержку, на которую не надеялись. В любви – гармония, если вы не скупитесь на тепло. Главное – не держитесь за прошлое.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

Руна недели: "Райдо"

Движение, поездки, новости все оживает. Если вы давно планировали путешествие или перемены – время пришло. В любви – новые знакомства, а в работе – продвижение, если решитесь говорить громко о своих идеях.

РАК (22 июня - 22 июля)

Руна недели: "Гагалаз"

Это руна очищения из-за кризиса. То, что казалось стабильным, может пошатнуться. Не держитесь за старое – позвольте ветру перемен выветрить уже отжившее. В любви – время честности. В делах лучше завершить, чем начинать.

ЛЕВ (23 июля - 21 августа)

Руна недели: "Совело"

Ваше время пришло. Руна солнца дает силу, энергию и уверенность. Вы можете быть в центре внимания.

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ДЕВА (22 августа - 23 сентября)

Руна недели: "Иса"

Все замедляется – и это нормально. Вам нужно сделать паузу, чтобы понять, куда вы идете. В отношениях возможен холод или отчуждение. Но эта остановка поможет увидеть истину и не утратить себя.

ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

Руна недели: "Гебо"

Все построено на взаимности. Неделя благоприятна для союза, партнерства, заключения соглашений. В любви – подарки души. В делах честный обмен принесет наибольший успех. Отдавайте – и получите.

СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

Руна недели: "Дагаз"

Руна перехода – как рассвет, сменяющий ночь. Вы завершили важный этап. Теперь – новое начало. В отношениях – обновление или глубокое прощание. По делам — время смело сделать шаг в неизвестное. Вас поддерживают высшие силы.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

Руна недели: "Эйваз"

Время глубоких перемен. Вам может показаться, что вы зависли, но на самом деле трансформация уже происходит. В любви – пересмотр ценностей. В работе – закладка фундамента для будущего. Доверяйте процессу.

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КОЗОРОГ (22 декабря - 20 января)

Руна недели: "Тейваз"

Вы воин своей жизни. Пора отстаивать свою правду, но не забывайте о честности и благородстве. В отношениях – четкие границы. В делах – решительность принесет победу. Ваша сила – в ясности целей.

ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

Руна недели: "Манназ"

Люди – ваш ресурс на этой неделе. Обращайтесь за помощью, не бойтесь признать поддержку. В любви важные разговоры. В работе — командные решения эффективнее сольных прорывов.

РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

Руна недели: "Лагуз"

Вода течет – и вам следует позволить себе плыть. Эта неделя просит вас быть гибкими и интуитивными. В отношениях – чувственность и проницательность. В делах – доверьтесь течению: вас несет в правильном направлении.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%.

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