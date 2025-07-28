Мистический гороскоп на 28 июля – 3 августа 2025: подсказывающие руны каждому знаку зодиака

Руны / © ТСН

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Руны — мудрые и древние символы, служащие духовным компасом. В течение недели с 28 июля по 3 августа руны открывают возможности для обновления через баланс внутренней и внешней, призывая действовать осознанно и читать сигналы Вселенной. Это время, когда идеи должны быть воплощены тонко и продуманно, а изменения — быть результатом внутреннего движения.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Гороскоп для знаков зодиака

Овен (21 марта — 20 апреля)

Руна недели: "Уруз"

Это сила, прорастающая через испытания. Она не громкая – но стабильная и выносливая. Вам следует обратить внимание на телесность, выносливость, самодисциплину. Испытание этой недели – ваш вход в настоящую силу.

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Телец (21 апреля — 20 мая)

Руна недели: "Пердро"

Руна тайн, женской интуиции и бессознательного. Неделя откроет неожиданное — через сны, ощущения, совпадения. Не планируйте жестко, а доверьтесь глубинному чутью. Идеальное время для ритуалов, очищения пространства, медитаций.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Руна недели: "Наутиз"

Руна необходимости. То, что задерживается, задерживается не случайно. Вас проверяют на выдержку. Не торопитесь. Эта неделя — о торможении, но также и о понимании, что самое важное.

Рак (22 июня — 22 июля)

Руна недели: "Турисаз"

Мощная, даже взрывная руна. Она несет очищение через конфликт, пробуждение силы через защиту. Вы можете столкнуться с внешним давлением — но сейчас научитесь себя отстаивать.

Лев (23 июля — 22 августа)

Руна недели: "Вуньо"

Руна радости и открытости. Она приносит позитив — если вы не сопротивляетесь жизни. Благодарность и легкость – вот ваше оружие на этой неделе. Позвольте себе праздновать даже малое.

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Дева (23 августа — 22 сентября)

Руна недели: "Отала"

Неделя связана с родом, наследством, домом. Могут подняться темы наследия, прошлого, долга. Хорошо работать с памятью, корнями и родственными ресурсами. Избегайте чувства вины – выбирайте мудро.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Руна недели: "Ингуз"

Это руна плодородия, завершение цикла. Идеальное время, чтобы поставить точку – и начать новое. Вы собрали достаточно энергии, чтобы высвободить ее в дело, отношения или проект.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Руна недели: "Эваз"

Руны движения и адаптации. Она призывает гибко перейти к новому этапу, изменив привычки или партнерство. Не сопротивляйтесь изменениям — они уже созрели.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Руна недели: "Тейваз"

Неделя просит от вас не борьбы, а взвешенного отступления. Вы не проиграли – вы перегруппировываетесь. Иногда не прямое давление, а стратегическая пауза приносит победу.

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Козорог (22 декабря — 19 января)

Руна недели: пустая руна

Это очень редкое появление: вы стоите перед непредсказуемым поворотом. Неделя несет чистый лист. Не ждите ответов – будьте готовы самому их написать.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Руна недели: "Турс"

Это архетипический оберег. Неделя просит вас поставить границы и не идти на компромиссы в важном. Вы способны выдержать больше, чем кажется, но не обязаны это доказывать.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Руна недели: "Наутиз"

Это руна сдерживания и глубочайшей внутренней работы. Вы можете почувствовать напряжение, задержку или отложение планов – это не наказание, а пауза для просмотра приоритетов. Вам следует сосредоточиться на том, что действительно необходимо. Ограничения на этой неделе научат вас отсекать лишнее и беречь энергию.

Руны на этой неделе не легкие – но настоящие. Они говорят о выдержке, преемственности, прорыве и очищении. Это переходный период, и в каждом знаке – ключ к высвобождению внутреннего потенциала. Прислушайтесь – и вы увидите, как меняется внутреннее пространство.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, что война в Украине завершится не на поле боя: известная таролог удивила прогнозом.