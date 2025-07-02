Руны / © ТСН

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На этой неделе руны открывают путь к ясности, силе и восстановлению. Каждому знаку зодиака соответствуют три руны: для любви, дел и души. Они отвечают, если вы готовы слышать.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Что такое руны

Руны — это древние сакральные символы, несшие глубокие смыслы для народов севера. Каждая руна — это отдельная энергия: прорыв, очищение, обновление или внутреннее спокойствие. На этой неделе царит руна “Феху” — символ жизненной силы, потока изобилия и движения.

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Овен

Любовь: "Ансуз" — честное слово лечит. Будьте открыты — и получите ответ.

Финансы/работа: "Йера" — результат ваших предыдущих усилий начнет проявляться.

Здоровье: "Уруз" — найдите новый источник энергии, выходя за пределы привычного.

Телец

Любовь: "Гебо" — взаимность и щедрость — ваш главный ресурс.

Финансы/работа: "Феху" — деньги, возможности, поддержка — важно принимать с благодарностью.

Здоровье: "Беркана" — мягкое обновление, уход, женская сила.

Близнецы

Любовь: "Лагуз" — плывите за интуицией, она ведет туда, где правда.

Финансы/работа: "Райдо" — дорога, движение, смена — дайте себе разрешение выйти из рутины.

Здоровье: "Кеназ" — огонь творчества освещает вашу сущность.

Рак

Любовь: "Беркана" — нежность, поддержка, взращивание эмоций.

Финансы/работа: "Эйваз" — устойчивое развитие через поддержку других.

Здоровье: "Альгиз" — поставьте границы. Ваша энергия — священна.

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Лев

Любовь: "Совело" — сияние и победа. Ваше сердце сейчас светит особенно ярко.

Финансы/работа: "Тейваз" — действуйте решительно, но с уважением к себе и другим.

Здоровье: "Дагаз" — рассвет, переход, просветление. Что-то важное становится ясным.

Дева

Любовь: "Гебо" — настоящая связь рождается в обмене — не только эмоций, но и тишины.

Финансы/работа: "Йера" — результат придет в свое время. Не торопитесь.

Здоровье: "Иса" — спокойствие, пауза, кристаллизация внутренних процессов.

Весы

Любовь: "Ансуз" — слушайте поглубже. В словах близких — больше, чем кажется.

Финансы/работа: "Феху" — прибыль возможна, но требует сознательного распределения.

Здоровье: "Лагуз" — доверьтесь ритму. Двигайтесь плавно, без давления.

Скорпион

Любовь: "Гагалаз" — очищение через бурю. То, что разбивается — не ваше.

Финансы/работа: "Райдо" — выберите новое направление. Статус-кво уже не работает.

Здоровье: "Эйваз" — сосредоточение, внутренняя стойкость, выдержка.

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Стрелец

Любовь: "Гебо" — искренность, щедрость, маленькие жесты любви.

Финансы/работа: "Тейваз" — боритесь за важное, избегайте иллюзий.

Здоровье: "Кеназ" — восстановление через творчество, воображение, вдохновение.

Козерог

Любовь: "Совело" — солнце в сердце, которого достаточно, чтобы согреть других.

Финансы/работа: "Йера" — работа дает результат, если не торопиться.

Здоровье: "Иса" — пора подумать, собрать силы, оставить в себе покой.

Водолей

Любовь: "Лагуз" — вода отношений нуждается в течении, а не в контроле.

Финансы/работа: "Райдо" — новая дорога откроется, если сделать первый шаг.

Здоровье: "Альгиз" — беречь себя — это не эгоизм, а самоуважение.

Рыбы

Любовь: "Пертро" — судьбоносные связи, неожиданные повороты в отношениях.

Финансы/работа: "Кеназ" — раскрытие таланта принесет ресурсы.

Здоровье: "Беркана" — мягкое обновление, поддержка от природы и тела.

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Эта неделя — момент силы через ресурсность. Руна “Феха” окутывает всех нас потоком, который требует ясности, дисциплины и благодарности.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о таропрогнозе на 30 июня — 6 июля 2025 года: что карты нам предвещают.