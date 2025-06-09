Мистический гороскоп на 9-15 июня 2025 года: что руны нам предсказывают

Руны / © ТСН

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Древние руны – это голос глубин. У них не только предсказание, но и направление, совет, предупреждение. Каждая руна не случайна. Она приходит в тот момент, когда есть необходимость изменить что-то, осознать или просто остановиться и почувствовать. Неделя с 9 по 15 июня – время внутренней перестройки, развертывание новых ритмов, поиск опоры.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Овен (21 марта – 20 апреля)

"Тейваз"

Ваша руна – руна воина. Честность, принципиальность, действие. Пора не просто бороться, а бороться за правильное. Успех придет, если сердце и намерения чисты.

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Телец (21 апреля – 20 мая)

"Феху"

Руна благосостояния, ресурса, воплощения. Обратите внимание на материальное — не только деньги, а все, что вы накопили: знания, опыт, ценности.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

"Ансуз"

Руна слова и духа. Ваш голос на этой неделе – мощное оружие. Слушайте внимательно, говорите мудро. У вас появится шанс услышать что-нибудь важное – не игнорируйте тихие сигналы.

Рак (22 июня – 22 июля)

“Лагуз”

Руны воды, подсознания, интуиции. Все, что логически не укладывается, может оказаться правдой. Ваша сила на этой неделе – в чувствительности, не в броне.

Лев (23 июля – 23 августа)

"Совело"

Руна солнца, победы, ясности. Вы источник света. Если вы сами верите в себя – поверят и остальные. Неделя для проявления, деяния, харизмы. Свет внутри – не скрывайте его.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

"Йера"

Руна цикла, урожая, времени. То, что вы посеяли раньше, начинает приносить плоды. Но не спешите – рост происходит постепенно. Почувствуйте ритм и двигайтесь в нем.

Весы (24 сентября – 23 октября)

"Гебо"

Руна партнерства, баланса, дара. Вы не сами — рядом кто-то, кто может дать или нуждается в вашем присутствии. Главное – не взвешивать выгоду, а чувствовать равенство в отдаче.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

"Хагалаз"

Руна бури, очищение, изм. Все, что кажется потерей может стать увольнением. Примите хаос – из него вырастает новый порядок. То, что разбивается, уже было трещиноватым.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

"Еваз"

Руны движения, путешествия, эволюции. Вас не остановить – и это хорошо. Но знаете ли вы, куда именно двигаетесь? Партнерство и доверие к процессу – ваши ключи на этой неделе.

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Козерог (22 декабря – 20 января)

"Иса"

Руны льда, остановки, концентрации. Все замедляется, чтобы дать возможность увидеть главное. Не оказывайте давление – примите паузу как дар, а не помеху.

Водолей (21 января – 18 февраля)

"Манназ"

Руна человека, сообщества, самопознания. Пора посмотреть на себя в зеркале других. Вы часть большего. Ответственность перед собой – и есть ваша свобода.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

"Перто"

Руна тайны, неизвестного, внутренней игры. Не все должно иметь ответ сейчас.

Эта неделя — не о контроле, а о глубокой настройке. Руны открывают то, что обычно скрыто. Поэтому позвольте видеть между строк, слышать в тишине и действовать без спешки.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают.