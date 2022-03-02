Мистический прогноз на 1-6 марта 2022: что руны нам предсказывают

Руны помогают получить ответы на наши внутренние вопросы.

Слово "руна" означает "секрет" или "тайна". Уже посреди самых первых символов, написанных человеческой рукой и имеющих очевидно волшебный характер, мы находим прообразы неких рун — речь идет о XVII-XVI тысячелетии до нашей эпохи. Футарк – это не алфавит в обычном смысле этого слова, а именно рунический строй, жестко закрепленный список рун с их фонетическими и магическими значениями и именами. А, для того чтобы узнать больше о собственном будущем, читайте прогноз на рунах на первую неделю 2022 года от эзотерика Елены Кузьмич.

Рунический прогноз на любовь и отношения

Руна недели "Кеназ"

ТСН.ua

"Кеназ" — это шестая руна германского Старшего (первого) Футарка, связанная с творчеством. Название этой руны происходит от словосочетания "сосная лучина". Некоторые исследователи считают, что это слово означает "факел".

С точки зрения эзотериков, эта руна свидетельствует о видении, послании, знании, творчестве, вдохновении, определенных технических способностях. Также речь идет об огне жизни, который пылает у вас, сдержанной, но одновременно управляемой силе, способности к преобразованиям и перестройке. Эта руна подсказывает, что речь идет о силе творения собственной реальности. Открывает новую силу, энергию, мощь и сексуальную любовь.

Также эта руна дает подсказку, что у вас появился свежайший взор на жизнь, который поможет вам узреть реальную стоимость вещей. Используйте возможности, которые дает вам вселенная, чтобы стать примером для окружающих.

Рунический прогноз на работу и карьеру

Руна недели "Райдо"

ТСН.ua

"Райдо" — это пятая руна германского Первого Футарка. Соответствующее название руны означает "путешествие", "колесо", "воз".

Руна Райдо означает путешествие, как в физическом смысле, так и в переносном – путешествие жизненным путем, смены, эволюцию. Также написание руны связывают с колесницей бога грома Тора или богини любви Фреи и законом как в приземленном, так и в метафизическом смысле. С точки зрения эзотерики руна "Райдо" помогает в путешествиях и судебных делах.

Смиренно примите неизбежность и необходимость перемен – они могут быть положительными для вас. Спокойные размышления настроят вас на положительное принятие этих перемен.

Рунический прогноз на финансы

Руна недели "Эйваз"

ТСН.ua

"Эйваз" — тринадцатая руна германского Старшего Футарка. Название руны означает "тисовое дерево" или "лось".

Эта руна говорит за силу, надежность, защиту, заслуживающие доверия. Также речь идет о просветленности, выносливости, силе движения вперед, обеспеченности целью и мотивами. Он указывает на определение собственных приоритетов и возможность достижения поставленных целей. К тому же рядом с вами появится честный человек, стоящий доверия.

Вы крепко держались своих корней и теперь получите вознаграждение. Теперь вы можете удостоиться определенного риска. Используйте вашу интуицию во избежание опасности и настройтесь получить духовную поддержку.

Читайте также:

Меркурий завершает свое ретроградное движение – Астрологический прогноз