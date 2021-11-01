Мистический прогноз на 1-7 ноября: что руны нам предсказывают

Руны дают нам своеобразные подсказки на грядущий период.

Руны – это буквы в наборе родственных алфавитов, известных как рунические алфавиты. Руны использовались для написания на разных германских языках до принятия латинского алфавита и для специальных целей после этого, например, сейчас они используются для гадания.

Самые древние известные рунические надписи датируются примерно 150 годом нашей эры. Символы, как правило, были заменены латинским алфавитом, поскольку культуры, которые использовали руны, подверглись христианизации примерно до 700 года нашей эры в Центральной Европе и 1100 нашей эры в Северной Европе. Однако использование рун сохранилось для специализированных целей в Северной Европе. До начала 20 века руны использовались в сельской местности Швеции в декоративных целях в Даларне и в рунических календарях.

А, для того чтобы узнать больше о собственном будущем, читайте прогноз на рунах 1-7 ноября 2021 года от эзотерика Елены Кузьмич.

Рунический прогноз на любовь и отношения

Руна недели "Гебо"

ТСН.ua

"Гебо" — это седьмая руна германского Старшего Футарка. Название руны означает "дар".

Эта руна рассказывает о подарке в двух смыслах – как жертвенности, так и щедрости, что символизирует жизненное равновесие. Эта руна свидетельствует о важности всех разновидностей связей и взаимоотношений, например, деловых контрактов, личных взаимосвязей и партнерских связей.

Сейчас вселенная стремится вас проверить — что вы дали миру и как вы принимаете его дары. В скором времени вам предложат что-то, однако в ответ вы должны стать еще более щедрым. Круг обмена не должен быть разорван. А чтобы достичь духовного равновесия, вы должны научиться давать и принимать.

Рунический прогноз на работу и карьеру

Руна недели "Дагаз"

ТСН.ua

"Дагаз" — это двадцать третья руна германского первого Футарка. Название руны означает "день" или "рассвет".

Эта руна свидетельствует о большом достижении, пробуждении, понимании. Вспомните о ясности солнечного света в противоположность ночной неуверенности. Наступил период планирования или осуществления запланированного. Вы наделены властями осуществлять изменения в соответствии с собственными желаниями. Ожидайте преобразования. Сейчас начался период безопасности и уверенности в себе. Надейтесь на рост и прогресс. Вы достигли баланса и места пересечения противоположностей.

Перед вами светлый путь, озаряющий хорошей удачей. Теперь вы можете увидеть опасность и избежать ее, потому что вас озаряет божественный свет. В то же время не стоит совершать ошибок, позволив собственному успеху ослепить вас. Цените каждое благо, которое освещает ваш путь.

Рунический прогноз на финансы

Руна недели "Кеназ"

ТСН.ua

"Кеназ" — это шестая руна германского Футарка, которая связана с творчеством. Название происходит от словосочетания "сосновая лучина", а некоторые исследователи считают, что речь идет о факеле.

Эта карта рассказывает о видении, послании, знании, творчестве, вдохновении, технических способностях. Речь идет о поздравительном огне жизни, сдержанной и одновременно управляемой силе, огне преобразований и перестройки. Также эта руна повествует о силе творения своей действительности, силе света. Она будто открывает вашу собственную мощность. Поэтому не забывайте о страсти по делам.

Также у вас появится свежий взгляд на жизнь, который поможет вам увидеть подлинную цену вещей. Используйте окружающие возможности, чтобы стать примером для людей.

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